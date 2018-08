Basketbalový Děčín přestavuje kádr. ‚Nefungovalo to, museli jsme do týmu sáhnout,‘ vysvětluje vedení

Basketbalistům Děčína skončila doba stříbrná. Po třech sezonách, ve kterých je skolil až ve finále patnáct let neporažený český gigant z Nymburku, zůstali Severočeši v nejvyšší soutěži bez medaile. Páté místo přineslo velký zásah do kostry nejúspěšnějšího týmu v historii klubu a také příchod dvou amerických posil. Děčín 15:38 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z loňského kádru zůstalo v Děčíně jen 8 basketbalistů | Zdroj: facebook BK ARMEX Děčín

Z loňského kádru zůstalo trenéru Budínskému k dispozici pouze osm basketbalistů. Kariéru ukončil kapitán Jakub Houška a z klubu odešli také Pavel Houška, Bažant a Halada.

„Nastane věc, že se mužstvo dostane do okamžiků, kdy to nefunguje. Někteří starší hráči si chtějí ulevit, někteří mladší na to poukazují. Už to dozrálo tak daleko, že jsme do toho museli sáhnout,“ objasnil Radiožurnálu průvan v kabině šéf děčínského klubu Miroslav Chrastný.

Rozhodnutí vedení klubu podpořil také kouč Pavel Budínský, který vycítil, že některým jeho svěřencům už chyběla touha po úspěších.

„Je strašně málo sportovců, kteří mají vnitřní motor, který je žene každý den, aby brali nový den jako výzvu. Tímhle vznikal smrádeček v šatně. Tým nevykazoval hladovost a chuť se znovu rvát,“ prozradil Budínský.

„Když vylezete třikrát Mount Everest stejnou cestou, počtvrté už to pro vás není tak rajcovní. Řeknete si, že musíte na jiný vrchol, nebo půjdete jinou cestou. V podmínkách takových klubů jako je Děčín a Opava není tak jednoduché udržet laťku takhle vysoko. Nemůžete to držet velkým rozpočtem,“ vysvětlil l trenér děčínských basketbalistů Pavel Budínský.

Po dvou letech s Američany

Za pravdu mu dal také jeden z klíčových hráčů Tomáš Pomikálek: „Každý už tu vědě, co od druhého bylo čekat. Ve známém prostředí je člověk trošku pohodlnější, ať chce nebo nechce. Teď přišli cizinci a je to impuls, že se začíná něco dít a budeme muset něco dělat.“

Na děčínské poměry se totiž na severu Čech odehrál nevídaně rozsáhlý zásah do mužstva, přišli i dva Američané. To by nebylo na českou nejvyšší basketbalovou soutěž nic neobvyklého, kdyby se nejednalo právě o tým „Válečníků.“ V něm totiž basketbalisté ze Spojených států poslední dvě sezony chyběli.