Basketbalisté Nymburka porazili v Lize mistrů Mornar Bar a drží šanci na první místo

Basketbalisté Nymburka v předposledním kole základní fáze Ligy mistrů vyhráli 98:66 v Baru a stále mají šanci postoupit do play off z prvního místa. Středočeský celek si díky jedenáctému vítězství ve skupině vylepšil nejlepší výsledek v soutěži z ročníku 2017/18. Bar 22:24 28. ledna 2020

Nymburk se musel obejít bez trojice opor, protože zranění do Černé Hory nepustila Michaela Dixona s Pavlem Pumprlou a doma zůstal také nemocný Jaromír Bohačík. Hosté, kteří už před zápasem měli jistotu play off, zatímco Bar už byl mimo hru, se s tím ale dokázali vypořádat víc než dobře.

První čtvrtinu vyhráli 32:10 a náskok bez problémů zvyšovali i ve zbytku zápasu. Nakonec si připsali nejvyšší vítězství ve skupině. Nejlepším střelcem Nymburka byl s 16 body Vojtěch Hruban a na dvouciferné hodnoty dosáhli také Martin Peterka (15), Deishuan Booker (14), Petr Šafarčík (11) a Martin Kříž (10).

„Povedl se nám vstup do zápasu, navíc soupeř nechal odpočívat důležité hráče a jeho hvězdy nehrály,“ uvedl Peterka. „Také mi přišlo, že byli od začátku ukřivdění, chtěli, aby se pískl každý faul, i když nebyl, pak se do toho vložili fanoušci a oni se přestali soustředit na basketbal,“ dodal.

„Bylo poznat, že nemají o co hrát. Ale to my v podstatě taky, ale byl vidět rozdílný přístup a nakonec naprosto zaslouženě jsme vyhráli takovým rozdílem,“ přidal Šafarčík. „Bylo vidět, že my, co v Lize mistrů moc nehrajeme, jsme po minutách hladoví. Ukazuje to, jak se charakterově povedlo tým složit,“ prohlásil.

Nymburk patří v tabulce druhé místo za Tenerife, se kterým má stejný počet výher, ale horší vzájemnou bilanci. Aby se Středočeši dostali do čela, potřebují v závěrečném kole doma zdolat Peristeri, na jehož palubovce v prosinci utrpěli jednu ze dvou porážek ve skupině, a současně doufat v zaváhání Tenerife v Bambergu.