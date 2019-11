‚Moc se neslyšíme, ale je to super,‘ chválí basketbalisté bouřlivou atmosféru v hale Královka

Praha není jen hlavním městem České republiky ale v poslední době také hlavním městem českého basketbalu. V hale Královka na Letné totiž mohou fanoušci chodit na elitní basketbal. Hrají zde totiž obě reprezentace, Nymburk Ligu mistrů a USK Praha ženskou Euroligu. A divácké návštěvy na zápasech si hráči i hráčky velmi pochvalují. Praha 17:44 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas basketbalistek ZVVZ USK Praha v hale Královka | Zdroj: Profimedia

„Je to skvělé,“ pochvaluje si více než tisícové divácké návštěvy basketbalová reprezentantka Kateřina Elhotová z USK Praha. „Je to super, na Královce hrajeme rádi,“ přitakává její reprezentační kolega a hráč Nymburka Jaromír Bohačík. Právě ten po posledním duelu Ligy mistrů zůstal ještě dlouho po skončení zápasu na palubovce v dresu a trpělivě se fotil a podepisoval zástupu dětí.

„Kluci přijeli až z Olomouce. Jsme rádi, že lidi a děti jezdí odevšad, je to vždy velmi příjemné. Myslím, že největší vlna zájmu o basketbal po mistrovství světa odpadla a už je to mírnější. Musím ale říci, že během zápasů tady v Praze cítíme fanoušky trošku víc, protože jsou zdejší zápasy více navštěvované,“ vysvětluje Radiožurnálu Jaromír Bohačík.

Bouřlivé prostředí ale může působit i drobné komplikace. Své o tom ví i české reprezentantky. V zápase s Rumunskem to bylo duo Vyoralová, Elhotová, které málem při vyhazování ze zámezí, kvůli špatné komunikaci, lacino přišlo o balon.

„Mně se to teď stává hrozně často, je to moje chyba. V této hlučné atmosféře, kterou diváci v hale tvoří, člověk neslyší, i když na něj druhý zařve. Svého slova neslyšíme ani během time-outu, ani na hřišti, což je zrádné, ale díky za to. Je to skvělé, a já bych byla ráda, kdyby se hala naplnila ještě více. Ani kouč Svitek není slyšet, člověk musí být úplně u něj a i tak ho slyší špatně,“ přiznává Kateřina Elhotová.

Češky přitom oproti nedávné minulosti tak dobré výsledky nemají a po letech tak český basketbal táhnou muži, kteří na sebe výrazně upozornili šestým místem na světovém šampionátu. „Rozhodně na chlapi nežárlíme. Já jim to moc přeji a doufám, že se dostanou i na olympiádu. S jejich bojovností si to zaslouží,“ říká Renáta Březinová.

„Věřím, že si pomáháme navzájem. Byla bych ráda, kdyby popularita basketbalu ještě vzrostla. Bylo by super to ještě podpořit úspěchy, a třeba se i lépe umisťovat na mistrovství Evropy,“ přeje si další reprezentantka Kateřina Elhotová, která se na pražské Královce představí s USK už příští středu v Eurolize.