Září 2021 je sice ještě daleko, ale přípravy na start evropského šampionát basketbalistů už pochopitelně probíhají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Startují přípravy na Eurobasket, který bude spolupořádat i Česko. Fanoušci už znají nové logo

„Už začínáme pomalu řešit set-up arény. Byli jsme na první workshopu,“ vysvětluje generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný, který se s dalšími lidmi z marketingového oddělení podílel na výběru loga pro nadcházejícího mistrovství. Návrhy přišly z Mezinárodní federace (FIBA).

„FIBA na všechny pořadatele, do všech zemí poslal asi šest návrhů. Udělali jsme bodovou škálu a zvolil jsme logo, které se nám nejvíc líbí. Pak jsme to sečetli, poslali a FIBA to sečetla a oznámila, které vyhrálo,“ říká Konečný.

FIBA pak zvolené logo ve svítivých barvách představila v pondělí i v oficiálním videu.

„Je výhoda, že sama trofej trochu připomíná symbol wi-fi, toho tady tvůrci využili a trochu to transformovali do řeči dneška. Cíl je takový, aby Eurobasket spojoval fanoušky, basketbalisty a celou basketbalovou rodinu napříč Evropou. I další prvky v tom logu odkazují na nějaké propojení. Máme tam logo pro různé přenosy, pro média...“ popisuje Martin Peterka manažer komunikace České basketbalové federace.

„Nebudu kritizovat. Je to hodně abstraktní, ale vypadá hezky, nicméně tomu vůbec nerozumím. Pojďme se bavit o basketbalu,“ dodává izraelský trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg.

Fotogalerie (3)