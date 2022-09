Bolí to, ale nechali jsme tam všechno, říká Veselý po vypadnutí v osmifinále EuroBasketu

„Bolí to. Pro nás byl cíl postoupit ze skupiny z co nejlepšího místa, což se nám nepovedlo. Ale myslím, že jsme tu nechali všechno a ukázali jsme, že jsme tu nebyli zbytečně,“ říká pro radiožurnál po vyřazení z EuroBasketu v osmifinále s řeckými basketbalisty pivot Jan Veselý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy českých basketbalistů po osmifinále EuroBasketu

V úvodu se postaral o prvních osm bodů českého týmu a nakonec byl s 21 body nejlepším střelcem v modrém dresu. Navíc než se vyfauloval na konci zápasu, výrazně se podílel na zpomalení hlavní hvězdy soupeře - hvězdného hráče Milwauke Bucks v NBA Janise Adetokunba, který drtivou většinu ze svých 27 bodů dal až ve druhé půli. Hlavně proto Řekové zůstávají jako jediní stoprocentní po šesti zápasech na turnaji.

„Myslím, že se nemáme absolutně za co stydět. Měli s námi velké problémy. čelili jsme asi nejlepšímu soupeři za léto. Konečně jsme byli v normální sestavě. Nemuseli jsme to lepit, kudy jsme chodili a bylo to vidět. Měli jsme šanci vyhrát proti jednomu ze tří nejlepších týmů Evropy, takže jsme ukázali, že jsme na tomhle turnaji měli na víc, ale tak to někdy chodí,“ doplňuje pivota Ondřeje Balvína kapitán národního týmu Vojtěch Hruban.

„Zakončili jsme to dobrým zápasem. Kdyby to měl být poslední velký zápas téhle party, tak se nemáme za co stydět.“

Basketbalisté na mistrovství Evropy končí v osmifinále. Řekům vzdorovali, ale nezvládli závěr Číst článek

Někteří reprezentanti včetně Hrubana totiž o konci v národním týmu přemýšlí, na rozdíl od hlavní české hvězdy Tomáše Satoranského, který se na šampionátu potýkal se zraněním kotníku.

„Kdybyste se mě ptal na začátku léta, tak bych tohle určitě bral jako zklamání. Naše cíle byly daleko vyšší,“ říká Satoranský.

Jenže právě tenhle turnaj silné i když stárnoucí české generaci basketbalistů z nejrůznějších důvodů úplně nevyšel. Nicméně za takových okolností ho nakonec nejen Satoranský mohl po závěrečném vystoupení proti favorizovanému Řecku obzvlášť po průběhu osmifinále označit za rozhodně ne zcela neúspěšný.