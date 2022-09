Peterka je střelecká mašina, říká o svém spoluhráči Kyzlink. Češi se teď zaměří na Fina Markkanena

Čeští basketbalisté na domácím mistrovství Evropy poprvé zvítězili. Nizozemsko porazili v pražské O2 Aréně 88:80. O výhru museli hodně bojovat, přestože vstup do utkání se jim povedl. Hvězdami utkání byl Jan Veselý s 24 body a Martin Peterka s 6 trojkami. Radiožurnálu po zápase poskytl rozhovor autor devíti asistencí Tomáš Kyzlink. Praha 21:47 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kyzlink | Zdroj: Profimedia

Co se v poločase stalo? Vedli jste o 23 bodů a nakonec z toho bylo drama...

Takových poločasů už jsem zažil spoustu. Říkali jsme si, že absolutně nesmíme polevit v koncentraci, oni se ale bohužel chytli. Trefili pár těžkých střel, přesně ty, které jim tam v první poločase nepadaly. To je dostalo do zápasu a do takového útočného flow, že některé situace bylo hodně těžké zastavit. Jsem ale rád, že se nám pak povedlo opět najet na náš rytmus a vrátit se do zápasu.

Poslechněte si rozhovor s českým basketbalistou Tomášem Kyzlinkem

Budete na sebe trochu naštvaní? Mohli jste mít pohodový zápas, možná si trochu odpočinout před Finy a najednou se to zkomplikovalo...

S tím teď nic zpětně neuděláte. Jediné, co můžeme udělat, je podívat se na video, zanalyzovat chyby, které pustily soupeře do zápasu, poučit se z nich a do úterního zápasu to zlepšit.

Skvěle jste bránil, ale zářili především dva borci v útoku. Jeden z nich byl Jan Veselý dal proti Srbům 2 body a nyní se zvedl na 24 bodů. Co říkáte na jeho výkon?

Upřímně, dnes měl neskutečnou ruku. I Martinu Peterkovi to tam padalo s těžkých pozic. Víme, že jsou to střelci, snažíme se je nacházet. Napichujeme obranu, tím stáhneme jejich obránce k sobě a následně to na ně vyhodíme. Byli famózní, střely proměňovali.

V poločase by to asi nikdo nečekal, ale když dal právě zmíněný Peterka pár vteřin před koncem trojku z rohu, byl to okamžik, na který se bude vzpomínat i za několik desetiletí?

To nevím, ale tyto střely zřejmě tu historii dělají a lidé si to budou pamatovat. Já měl to štěstí, že jsem stál přímo u toho. Viděl jsem, že mu to trochu vyklouzlo, ale stejně to tam dostal. Co na to říct? Je to prostě střelecká mašina.

S čím na Finy? Ti jsou silnějším soupeřem než Nizozemci.

Hlavním úkolem bude ubránit jejich hlavní hvězdu Lauriho Markkanena, tam si budeme zřejmě muset vypomáhat zdvojením. Důležité jsou i následné rotace na jejich střelce, jako je Sasu Salin. Když se nám to povede pokrýt, můžeme zvítězit i v úterý.

Jaká je ta psychická úleva, že se po šesti porážkách konečně vyhrálo?

Taková vzpruha určitě pomůže každému sportovnímu týmu. Spadl nám kámen ze srdce, ale nesmíme usnout na vavřínech, do dalšího zápasu musíme jít s ještě větší agresivitou a nasazením.