Nejsem stoprocentní, ale cítím se dobře, říká Satoranský před osmifinále EuroBasketu proti Řecku

Tři zápasy v pražské skupině mistrovství Evropy a pár tréninků s týmem má za sebou basketbalista Tomáš Satoranský. Ústřední rozehrávač národního týmu si poranil kotník před třemi týdny na přípravném turnaji v Hamburku. Teď se v Berlíně chystá s reprezentací na play off mistrovství Evropy. Satoranský už na závěr základní fáze v O2 aréně výrazně pomohl k postupu české reprezentace do osmifinále. Berlín 19:34 10. září 2022

„Konečně jsem se tu cítil ve své kůži jako bych byl stoprocentní, i když ještě nejsem. Tým je nastavený tak, že vliv na náš výkon mám a každý svou roli přijímá trochu líp. Na hřišti jsem se cítil dobře a to nám všem určitě dodalo sebevědomí,“ říká Radiožurnálu basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský.

Proti Izraeli ukázal, že je na tom zdravotně mnohem lépe než na začátku mistrovství Evropy. Dal tak zapomenout na předchozí dva duely, do kterých zasáhl. K postupu do berlínského play off přispěl 14 body, 8 doskoky a 11 asistencemi v posledním vystoupení před českými fanoušky v Praze.

„Jsem rád, že jsem mohl zažít alespoň jeden takový zápas před skvělou návštěvou. Docela mě dojalo, kolik lidí na nás přicházelo. Trochu jsem se trápil, když jsem nastupoval z lavičky. Nejsem zvyklý většinu zápasu sedět zvlášť, když je takhle důležitý. To jsem protrpěl.“

Ve zbytku turnaje už by snad mezi náhradníky Satoranský sedět neměl. Stále ale musí pracovat na tom, aby byl co nejdřív stoprocentně fit.

„Dělám, co můžu. Proti Polsku jsem prakticky hrál na jedné noze. Potom mi pomohl dvoudenní odpočinek a trochu jsme změnili tejpování, což noze ulehčilo. Když pak hrajete a vidíte, že to s nohou jde, tak vám to dodá sebevědomí a možná i zapomenete na ten problém. To jsem potřeboval, protože jsem toho moc nenatrénoval,“ říká třicetiletý ústřední rozehrávač národního týmu, který čeká osmifinále Eurobasketu proti Řecku.

„Kdybyste se mě zeptali před šampionátem, tak by to nebyl tým, který bych si vybral do osmifinále. Ale postup je postup. Osmifinále byl náš první cíl,“ komentuje obtížného soupeře do osmifinále.

„Moc lidí nevěřilo, že se vrátím, ale tohle je pro mě basketbalová rodina. Teď už to může jít jenom nahoru,“ dodává basketbalista Tomáš Satoranský.