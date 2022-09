Tahoun Čechů na Eurobasketu? ‚Když se Veselý dostane do pohybu, je neubranitelný,‘ říká Zídek

Třemi čtvrtečními zápasy v Gruzii a třemi v Německu začne Eurobasket. Česká reprezentace do něj vstoupí v pátek v pražské O2 areně proti Polsku. Jak Češi nahradí zraněného lídra Tomáše Satoranského? „Tým začne s klasickým středním rozehrávačem, to znamená s Ondrou Sehnalem,“ zatipoval si ve speciálu Radiožurnálu Sport bývalý hráč NBA Jiří Welsch. Praha 10:53 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Veselý v utkání proti Bulharsku | Zdroj: Profimedia

Česká reprezentace před turnajem poslední čtyři zápasy prohrála. Černá série začala zraněním Tomáše Satoranského. Druhý Čech, který si zahrál v NBA, Jiří Welsch, jeho ztrátu popsal jako největší možnou ránu pro český tým.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Speciál s Jiřím Welschem a Jiřím Zídkem před startem EuroBasketu 2022

„Ani ne tak počtová ztráta, spíš mentální nebo duchovní. Když přijdete o svého lídra, ať chcete, nebo nechcete, má to vliv na tým. Musíte se s tím nějakým způsobem srovnat,“ popsal v basketbalovém speciálu Radiožurnálu Sport Welsch.

Jestli Satoranský bude v konečné nominaci na Eurobasket, není jisté. I tak by ale určitě měl chybět v úvodních zápasech. Kdo Satoranského v základní sestavě nahradí?

„Tým začne s klasickým středním rozehrávačem, to znamená s Ondrou Sehnalem. Pokud by to nefungovalo, bude trenér Ginzburg hledat alternativní řešení. Jedno z nich je Vít Krejčí, druhé Jaromír Bohačík,“ zatipoval si Welsch.

To Jiří Zídek se svou výškou nikdy nerozehrával, a proto rád mluví hlavně o pivotech. Hodně se rozvášnil, když se řešil další z reprezentačních lídrů – Jan Veselý.

„Když to Honza Veselý se svými 213 centimetry dostane do pohybu po cloně, v otevřené obraně nebo po přebrání, pak už s ním nic neuděláte. Je to hráč, který má tak fenomenální atletické schopnosti, že jeho zakončení v pohybu směrem ke koši je neubranitelné,“ zdůraznil Zídek.

Podobnou energii, s jakou Jiří Zídek mluvil o Janu Veselém, budou čeští basketbalisté potřebovat už v pátek v 17.30, kdy vstoupí do Eurobasketu zápasem proti Polsku.

Poslechněte si celý Speciál s Jiřím Welschem a Jiřím Zídkem: