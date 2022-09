Není to utopie, může se to povést, chystají se basketbalisté na favorizované Řeky s Adetokunbem

Říká se do třetice všeho dobrého. Pokud by to platilo i v neděli večer, čeští basketbalisté by se jistě nezlobili, protože ve dvou posledních utkáních s Řeckem byli po zápase vždy těmi šťastnějšími. Tentokrát se Češi s Řeky utkají na mistrovství Evropy o postup do čtvrtfinále. Berlín 10:22 11. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté na střídačce | Foto: Václav Mudra/ ČBF

„Určitě bychom rádi šli na jiný tým, než je Řecko,“ směje se hlavní hvězda basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský před večerním osmifinálovým duelem evropského šampionátu s favorizovaným Řeckem.

„Bude to zajímavé. My budeme outsidery, nic se od nás neočekává. Možná je to to, co nám nejvíc vyhovuje, a aspoň to z nás trochu spadne,“ dodává Satoranský pro Radiožurnál.

„Určitě to není utopie. Bude to hodně těžké, ale věřím, že se to může povést. Mohli by nás i trochu podcenit,“ připojuje se Martin Peterka.

Nicméně Řekové chystají odvetu – v posledních dvou vzájemných měřeních sil byli totiž vždy ti smutnější. Před třemi lety na světovém šampionátu v Číně sice vyhráli, ale díky rozdílu ve skóre postoupili mezi osm nejlepších Češi. Loni ve finále olympijské kvalifikace Ginzburgův výběr dominoval a zajistil si účast v Tokiu.

„V minulosti jsme nějaké zázraky dokázali,“ říká izraelský trenér s českým pasem Ronen Ginzburg.

V souboji s Řeky budou Češi potřebovat další zázrak i kvůli Janisi Adetokunbovi, které má na Eurobasketu svůj tým dotáhnout na mistrovství Evropy k jedné z medailí.

Tomáš Satoranský ale upozorňuje, že ne jen na hvězdu NBA se musí se spoluhráči velmi dobře připravit.

„Jsou to skvělí, zkušení euroligoví hráči. Úžasný rozehrávač Calathes, který nám vždycky dělá problémy... Je tam víc jmen. Bude to těžké. Nebudeme se připravovat jen na Janise, ale jejich hra se od něj odvíjí,“ vysvětluje Satoranský.

Jestli budou čeští basketbalisté i do třetice po zápase s Řeckem ti šťastnější, se dovíte z online přenosu na iROZHLAS.cz nebo z přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Poslední osmifinále mistrovství Evropy je na programu ve 20.45.