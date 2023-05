‚Zbytečný zápas.‘ Satoranský s Veselým hrají v Eurolize nepopulární utkání o třetí místo

Basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý nastoupí za Barcelonu k zápasu, který by nejradši nehráli. Na Final Four Euroligy je čeká zápas o třetí místo s Monakem, který pro ně ani v případě úspěchu nemá moc velkou hodnotu. Po semifinálovém neúspěchu proti Realu Madrid hledají k zápasu těžko motivaci. Kaunas (Litva) 14:20 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský se svými spoluhráči | Zdroj: Profimedia

„Je to zbytečný zápas. Ale samozřejmě ho bohužel musíme hrát,“ povzdechl si Jan Veselý po pátečním prohraném semifinále s Realem Madrid.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy českých basketbalistů před zápasem o třetí místo v Eurolize

Zatímco na reprezentační úrovni má každá medaile z mistrovství světa, Evropy nebo olympiády svoji cenu, tak třetím místem v Eurolize se nikdo nechlubí.

„Vždy vzpomínám na legendárního evropského trenéra Ettore Messinu, který říkal, že jeho největší noční můrou je, že bude muset předstoupit před zápasem o třetí místo před své mužstvo a nějakým způsobem najít cestu, jak je motivovat,“ říká vítěz této soutěže z roku 1999 Jiří Zídek.



Sám od roku 2006 pracuje pro Euroligu jako komentátor, a tak vidí do zákulisí této soutěže. Vedení prý už několik let řeší, co si s utkáním o třetí místo počít.

Satoranský s Veselým si finále Euroligy nezahrají, jejich Barcelona opět vypadla s Realem Madrid Číst článek

„Padaly návrhy, že by se místo zápasu o třetí místo hrálo finále Euro Cupu. Ale zatím vítězí ty hlasy, které říkají, že je velice těžké přesvědčit fanoušky k cestě do tak těžké destinace, jakou je třeba Kaunas, s vidinou garance jednoho zápasu,“ vysvětluje Zídek.



I extrémně soutěživý člověk jako Tomáš Satoranský před zápasem těžko hledá motivaci. Na druhou stranu ví, že i takové momenty patří k jeho práci.

„Jsme profesionálové, oblékáme dres Barcelony a to přináší určitou zodpovědnost. Každý kdo hraje basket na této úrovni, chce vyhrát každý zápas. Motivaci někde musíme najít a odvést profesionální výkon. Zklamání je na všech ale pořád ještě čerstvé,“ říká barcelonský rozhehravač.

Zápas mezi Barcelonou a Monakem začíná v neděli v 16.00 a o jeho průběhu uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport. Finále mezi Realem Madrid a Olympiakosem Pireus začne o 3 hodiny později.