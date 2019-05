Katastrofa v obraně, litoval Veselý. Ve Final Four Euroligy si zahraje jen o třetí místo

„Katastrofa v obraně, to rozhodlo zápas. Nehráli jsme vůbec agresivně a pak to takhle vypadá. Je to zklamání i tím, že je to proti Efesu – městskému rivalovi. Hodně to bolí,“ řekl po istanbulském souboji ve Final Four Euroligy český zástupce Jan Veselý.

Meniskus drží, těší Jana Veselého před Final Four Euroligy. Po zranění nastoupí v istanbulském derby Číst článek

Fenerbahce Istanbul se znovu dostalo do rozhodujícího miniturnaje nejprestižnější evropské soutěže, jenže s Efesem prohráli o 19 bodů 73:92. Veselý byl se 14 body nejlepším střelcem poražených. Na palubovce strávil přes půl hodiny i přes nedávné problémy s kolenem.

„Cítil jsem se v pohodě, ale tým hrál celkově špatně. Jsem tu pět let a o tréninku to není. Jestli jsme přemýšleli nad tím, že jsme byli zranění, to jsou výmluvy. Vyhořeli jsme v obraně a to rozhodlo,“ litoval

Nejlepším hráčem zápasu byl Američan Shane Larkin, který nastřílel třetinu bodů Efesu - dal 30 bodů a přidal po sedmi doskocích a asistencích.

„Něco jsme si připravili a nedrželi jsme se toho. On toho využil, na začátku dal některé pro něj lehké střely a pak už to šlo samo,“ ocenil nejužitečnějšího hráče soupeře.

Ještě před návratem do Turecka a tamním play-off čeká Fenerbahce boj o třetí místo v Eurolize. V duelu zklamaných se utká s Realem Madrid. Až pak se uvidí, jestli jde o úspěšnou sezonu.

„Základní část nehraje roli. Až play-off a Final Four. Teď si musíme odpočinout. Těžko se na to zapomíná, ale dáme do toho všechno,“ slíbil před zápasem, který ve španělské Vitorii začíná půl šesté. O titul se večer utká Efes s CSKA Moskva.