Satoranský byl po Final Four Euroligy tak naštvaný, že nemluvil s novináři. Barcelona skončila bez medaile

V euroligovém souboji o 3. místo basketbalová Barcelona i se dvěma Čechy v sestavě podlehla Monaku 66:78. Přestože bronzová pozice v Eurolize nemá pro hráče moc velkou hodnotu, tak Tomáš Satoranský se v zápase snažil naplno. Na koš vyslal dvanáct střel, což je jeho sezonní maximum, ale skončil jen na sedmi bodech. A po zápase byl tak naštvaný, že ani nemluvil s novináři.

Pro Satoranského měl jeho spoluhráč Jan Veselý pochopení. „Nepřekvapilo mě to. Na druhou stranu to musí všichni pochopit. Chápu ho, taky jsem frustrovaný,“ řekl Radiožurnálu Sport Veselý.

Ani případná výhra s Monakem by hráčům Barcelony náladu moc nezlepšila. V katalánském velkoklubu se totiž počítají jen tituly a na ten euroligový tu čekají od roku 2010. V pátečním semifinále s Realem Madrid přitom Barcelona ještě před poločasem vedla o devět bodů, jenže pak dostala těžkou trojku před sirénou, a Satoranského odpověď z vlastní poloviny přišla o zlomek sekundy později, než měla.

„V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel, ale samozřejmě jsem měl v tomhle trochu smůly. Madridu určitě pomohla trojka do šatny, v tomhle jsou experti. Bohužel to nedopadlo,“ smutnil po vyřazení od Realu Madrid Tomáš Satoranský.

Ten se tak zatím nestal čtvrtým českým vítězem Euroligy. Před ním to dokázali Jan Veselý, Luboš Bartoň a taky Jiří Zídek, který letošní Final Four komentoval pro euroligovou televizi.

„Pro Barcelonu je tenhle víkend obrovským zklamáním. Celková sezona pro Tomáše i pro Honzu se bude hodnotit teprve po konci španělské ligy, která samozřejmě má svou velkou váhu. A Barcelona bude muset najít sílu, jak mentální, tak fyzickou, aby zapomněla na tenhle frustrující víkend,“ konstatuje Zídek.

Dvě prohry Barcelony v Litvě sledoval i Jan Veselý starší. „Myslím si, že Honza po těch osmi letech potřeboval změnu a podle mě ta změna byla pozitivní. Velice rychle si zvyknul na život v Barceloně, vyhovuje mu to. Ale věřil jsem, že s tím týmem, který je složen z jedné osobnosti vedle druhé, to dotáhnou do finále a k následnému titulu,“ řekl k první sezoně svého syna v Barceloně po přestupu z Fenerbahce Istanbul.

Titul v letošní Eurolize nakonec získali hráči Realu Madrid.