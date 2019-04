Nemáme co ztratit, tak proč to nezkusit, burcuje Hanušová tým ZVVZ USK před Final Four Euroligy

Od svého prvního a zatím jediného euroligového titulu z roku 2015 byly basketbalistky pražského USK ve Final Four dvakrát, ale všechny zápasy prohrály. Letos se na závěrečný turnaj mezi evropskou elitu po roční pauze vrací. Jsou outsiderem a opět se pokusí překvapit. Pod tlakem vysokoškolačky nejsou, nikdo od nich nic moc nečeká. Šoproň/Maďarsko 15:20 12. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američanka Alyssa Thomasová v dresu ZVVZ USK Praha | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Upřímně povím, že ne. Tým je v podstatě úplně nový,“ říká úspěšná slovenská koučka pražského USK Natália Hejková mířící do Síně slávy mezinárodní basketbalové federace, že ani ona před sezonou nevěřila v postup nově složeného týmu na závěrečný turnaj Euroligy.

Pokračuje kapitánka Kateřina Elhotová: „Tohle od nás asi nikdo nečekal, ani my samy jsme to nečekaly, takže z toho máme velkou radost a doufáme, že nekončíme ani teď a že ještě zvládneme tady minimálně jeden zápas vyhrát.“

To by znamenalo zisk druhé euroligové medaile v historii ZVVZ USK Praha. A pokud by se jim povedlo zvítězit hned v pátek proti ruskému gigantovi Kursku, bylo by to o to příjemnější.

„Když jsme to hrály v roce 2015 u nás, tak nás nikdo nepasoval do pozice, že bychom mohly vyhrát. Myslím, že teď jsme v podobné situaci. My nemáme co ztratit, jsme tu underdog, takže proč to nezkusit,“ burcuje další česká reprezentantka Alena Hanušová a nejen ona věří tomu, že role underdoga, tedy podceňovaného týmu, bude českému družstvu sedět.

„Hodně lidí nám nevěří a to po celou euroligovou sezonu. Chceme je vyvést z omylu. Mám vážně ráda, když nastupuji z pozici outsidera, protože necítíte žádný tlak z okolí a můžete jen překvapit,“ přiznává Američanka Alyssa Thomasová hlavní hvězda pražského USK, která do Prahy přišla před touto sezonou a během ní se hned vyšvihla mezi nejlepší hráčky celé soutěže.

Kromě několika českých basketbalistek je ze současného týmu pod zatím jediným euroligovým triumfem podepsaná trenérka Natália Hejková a její realizační tým.

„Rok 2015 si myslím, že byl jiný, protože jsme měly úplně jiný tým se zkušenými hráčkami, které nehrály své první Final Four. Aktuálně to je tak, že ho z týmu hrály v podstatě tři a ty ostatní čeká první Final Four, což bývá někdy obrovská psychická zátěž,“ dodává Hejková před euroligovým semifinále s Kurskem, ke kterému české basketbalistky nastoupí v pátek od 17 hodin.