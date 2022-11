Satoranský s Veselým by mohli pomoct basketbalové reprezentaci v kvalifikaci. Rozhodne o tom Barcelona

Že budou v nadcházejících zápasech kvalifikace mistrovství světa basketbalistů chybět v českém výběru Tomáš Satoranský a Jan Veselý, se vědělo už od léta. Že ale kvůli zranění vypadnou další čtyři opory, to nemohl tušit nikdo. Realizační tým se proto bude snažit Veselého se Satoranským dostat aspoň na druhý duel do Maďarska, pokud budou mít Češi ještě šanci na postup, sdělil Radiožurnálu Sport manažer národního týmu Michal Šob. Praha 13:36 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: Václav Mudra/ ČBF

„Spoustu hráčů je zraněných. Není to tak, že by někdo ukončoval reprezentační kariéru, spíš jsou to zdravotní indispozice. Tomáš a Honza pak nemůžou kvůli Eurolize,“ komentuje pro Radiožurnál situaci basketbalový reprezentant Ondřej Balvín.

Právě Balvínem zmíněná nejlepší soutěž v Evropě, kterou Tomáš Satoranský s Janem Veselým hrají s Barcelonou, stejně jako NBA, kde působí v Atlantě Vít Krejčí, totiž nectí pravidla mezinárodní federace FIBA, a kluby tak už nějakou dobu nemusí na kvalifikační okna své hráče uvolňovat. V příštích měsících by se to ale mohlo změnit.

„Proslýchá se, že by tam mělo dojít k synergii mezi basketbalovou federací, reprezentačními okny a Euroligou. Určitě to nebude už v tomhle reprezentačním termínu, ale proslýchá se, že by třeba v únoru mohl být kalendář o něco víc synchronizovaný,“ těší manažera národního týmu Michala Šoba přístup nového šéfa Euroligy Dejana Bodyrogy.

Starty proti Maďarsku

Není ale úplně vyloučeno ani to, že Satoranský s Veselým obléknou reprezentační dres už po víkendu v Maďarsku, pokud Češi v pátek zvítězí v Pardubicích nad Černohorci, a zůstanou tak ve hře o postup na mistrovství světa podruhé za sebou.

„Šance určitě je, ale spíše teoretická. Barcelona hraje ve čtvrtek večer v Tel Avivu a my se s klukama po zápase spojíme a zkusíme zařídit, aby se k nám v Maďarsku připojili,“ vysvětluje Šob, který ale není v tomto případě příliš velkým optimistou.

„Tomáš ještě stále laboruje se zraněním, a i když je to každým dnem lepší, stoprocentně fit není. Navíc by se Barceloně takové uvolnění zřejmě nelíbilo. Už před Eurobasketem přimhouřili obě oči, takže teď Tomáš není úplně v pozici, kdy by mohl tým dráždit. Ale jak jsem zmiňoval, po zápase se s ním spojíme a uvidíme,“ pokračuje Šob.

Pokud si chtějí čeští basketbalisté na světovém šampionátu v příštím roce zahrát, musí vyhrát všechny čtyři zbývající duely v kvalifikaci.