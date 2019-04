Basketbalistky USK Praha si zahrají o bronz s Šoproní. Očekává se velká divácká návštěva

Basketbalistky USK Praha odehrají odpoledne utkání o třetí místo v Eurolize proti Šoproni. Očekává se bouřlivá atmosféra a také, že se bude hrát rychlý, moderní basketbal. Plná hala příznivců v zeleném ale nemusí být pro domácí maďarský celek automaticky výhodou. Šoproň 8:24 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Porada basketbalistek USK Praha | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„V domácím prostředí, vyhecovaným plným hledištěm, hrají velice dobře, agresivně a hodně dopředu,“ popisuje pro Radiožurnál asistent trenéra pražského USK Ivan Beneš a velmi podobným herním stylem jako favorizovaná Šoproň se v celé sezoně prezentují také jeho svěřenkyně.

Rychlý protiútok po ziscích nebo obranných doskocích - to bude obrázek, který bude v duelu o euroligový bronz zřejmě velmi často sledovat zaplněná hala třemi tisícovkami fanoušků.

„Ony jsou doma, a jak jsme se měli možnost přesvědčit na vlastní kůži, když jsme sledovali jejich semifinále, příznivci Šoproně dokáží v hale vytvořit neskutečně bláznivé prostředí. To je často vyhecuje a oni se snaží velmi rychle zakončovat. Musíme se je pokusit dobrou obranou zpomalit a pak samy rychle vyrážet do brejků. Když se nám to povede, zvítězíme,“ věří předsezónní francouzská posila USK Valériane Ayayiová.

„Pro nás je dobře, že hrají podobným stylem jako my. Potřebujeme běhat, ne stát jako proti Kursku. Pokud na naši hru přistoupí, jsem přesvědčená, že je uběháme. Ještě by to ale chtělo, abychom také proměňovaly tříbodové střely,“ doplňuje Ayayiová, která byla v dresu Vysokoškolaček vyhlášena nejlepší hráčkou prohraného semifinále.

Pokračuje její podkošová spoluhráčka Alena Hanušová: „Bude to fofr. Pro diváky určitě hezké utkání. Bude jich tu asi hodně, ale možná to pro ně bude trošku psychicky těžší. Budou trošku pod tlakem s tím, že by chtěly vyhrát medaili. My nemáme co ztratit a určitě ten zápas budeme chtít vyhrát.“

A díky tomu přerušit v euroligovém Final Four sérii už pěti porážek basketbalistek USK v řadě. Že by ale rychlé střídání útoků mohlo jednomu z týmů přinést v ženském basketbalu málo vídanou stovku Valeriane Ayayiová spíš nevěří.

„Jako není to nemožné na této úrovni mezi špičkovými týmy, ale zrovna v tomhle zápase si myslím, že to nebude,“ dodává Ayayiová.

Komu kvapík v bouřlivých kulisách sedne lépe, jestli domácí Šoproni nebo basketbalistkám USK Praha, ukáže až zápas od 17.30.