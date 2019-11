Basketbalistky USK Praha poprvé v Eurolize prohrály. Jekatěrinburg táhla především Američanka Grinerová

Basketbalistky USK Praha poprvé v aktuální sezoně Euroligy prohrály. Na pražské Královce podlehly vítězkám posledních dvou ročníků z Jekatěrinburgu 67:74. Hlavní a nepřehlédnutelnou postavou utkání byla americká reprezentační pivotka v dresu ruského klubu Brittney Grinerová. A to nejen díky své výšce a nezaměnitelnému účesu. Praha 9:50 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brittney Grinerová (vlevo) v zápase Euroligy proti ZVVZ USK Praha brání Mariju Režanovou (vpravo) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Do koše pražského USK nasázela rodačka z Texasu, a jedna z hvězd zámořské WNBA v barvách Jekatěrinburgu, Brittney Grinerová 25 bodů a jediný doskok jí dělil od ceněného double doublu.

„Myslím si, že naše obrana byla velice dobrá, až na to, když se dopravil míč na Grinerovou pod koš, tak ta už to tam z toho svého jeřábu neomylně dávala. Bylo to pro nás hrozně těžké bránit,“ přiznává Kateřina Elhotová.

Na urostlou a s dlouhými dredy nastupující olympijskou vítězku z Ria a dvojnásobnou světovou šampionku Grinerovou ale hledají vždy těžko odpověď nejen Vysokoškolačky.

„Je to těžké, protože 206 centimetrů je 206 centimetrů. A když vezmu Režan, tak té chybí kilogramy, u Jonesové to je lepší, ale té chybí centimetry. Je to vážně složité,“ brání své svěřenkyně slovenská trenérka USK Natália Hejková.

Devětadvacetiletá Brittney Grinerová je jedna z mála žen, která i při utkání dokáže zasmečovat míč do koše. To se ji ani tentokrát v Praze nepovedlo. Vadit jí to ale nemuselo, protože i tak své podkošové soupeřky výrazně předčila.

„Ono to tak působí, ale když má Grinerová svůj den, trošku se jí pozlobí a zatlačí, tak ona taky nedává tyto střely. Musím ale říct, že to, co tentokrát předvedla, tak si nepamatuji, že by proti nám někdy takhle hrála,“ dodává Kateřina Elhotová kapitánka basketbalistek pražského USK po premiérové porážce v sezoně od Jekatěrinburgu s Brittney Grinerovou.