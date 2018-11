Nejlepší zápas českého basketbalisty Balvína v Evropské lize. Bayernu Mnichov nasázel 15 bodů

Basketbalista Ondřej Balvín odehrál v dresu Gran Canarie zatím nejlepší zápas v Evropské lize, porážce 74:89 od Bayernu Mnichov ale nezabránil. Český pivot nastřílel ve čtvrtečním duelu svému bývalému klubu 15 bodů, připsal si osm doskoků a byl nejužitečnějším hráčem týmu. Dosud bylo jeho střeleckým maximem v soutěži osm bodů z duelu proti CSKA Moskva. Praha 11:09 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český basketbalový reprezentant Ondřej Balvín | Foto: David Šváb | Zdroj: ČTK

„Proti bývalému klubu jsem měl velkou motivaci. V minulosti mi tyto zápasy nikdy moc nevycházely. Tohle bylo něco jiného, speciálního. Už jenom z toho důvodu, že to v Bayernu pro mě dopadlo velmi špatně po mé nejlepší sezoně v Seville,“ řekl pro Českou basketbalovou federaci Balvín, který v Bayernu strávil v sezoně 2016/17 jen půl roku.

Ačkoli v užitečnosti zaznamenal stejný výkon jako ve čtyřech euroligových zápasech dohromady, statistiky ho tolik nezajímají. „To je věc, kterou moc neřeším. Důležité je, jak hrajeme jako tým a jak se cítím na hřišti. Na double double jsem mohl dosáhnout, ale svou chybou jsem tam zbytečně pustil nějaké doskoky, tak jsem to bohužel nedotáhl,“ uvedl.

Gran Canarii se jako nováčkovi soutěže zatím povedlo uhrát v devíti zápasech jen dvě výhry, problémy má především s posledními čtvrtinami. V ní rozhodl i Bayern, který tým z Kanárských ostrovů přehrál v poslední desetiminutovce o 16 bodů. Podle Balvína ale za tím není únava z náročného cestování.

„To nemůže být výmluva. Věděli jsme, do čeho jdeme, když jsme tady všichni hráči podepsali, že to bude náročné cestování v rámci nejnáročnější ligy v Evropě. Tam se nemůžeme vymlouvat na to, že je to fyzicky náročné. Máme dost široký kádr, abychom to zvládali. Musíme zatnout zuby a dostat se přes to,“ dodal český pivot.

Zatímco Balvín se španělským klubem utrpěl v devátém kole Euroligy sedmou porážku, druhý český reprezentant Jan Veselý slavil s Fenerbahce Istanbul osmou výhru. K vítězství 74:70 nad Maccabi Tel Aviv přispěl jedenácti body a třemi doskoky.