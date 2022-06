Fenerbahce potvrdilo odchod Veselého. Český basketbalista míří do Barcelony

Fenerbahce Istanbul oficiálně oznámilo odchod basketbalisty Jana Veselého, který strávil v klubu osm let. Český pivot má namířeno do Barcelony, kde by měl podepsat tříletou smlouvu. V katalánském celku se podle všeho potká s Tomášem Satoranským, který se do svého bývalého působiště má vrátit po šesti letech z NBA. Istanbul 20:27 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fenerbahce Istanbul oficiálně oznámilo odchod basketbalisty Jana Veselého | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters

„Měl jsem možnost s Janem mluvit. Vím o tom, co klub udělal a jakou nabídku mu předložil (aby ho udržel). Je to rozhodnutí Jana a jeho rodiny. Fenerbahce je mu vděčné za jeho přínos, který přinesl klubu úspěch a slávu,“ řekl na úterní tiskové konferenci nový trenér Fenerbahce Dimitris Itudis.

Veselý se rozloučil s týmem před týdnem ziskem čtvrtého tureckého titulu. Istanbulský celek ho v poděkování na svém webu označil za jeden ze symbolů Fenerbahce, který se zapsal do historie klubu zlatým písmem.

„Oznámil nám, že se chce pustit do dalšího dobrodružství ve své kariéře. Rádi bychom mu poděkovali za jeho přínos. V historii našeho klubu zanechal nesmazatelnou stopu,“ uvedl klub na svém webu.

Dvaatřicetiletý rodák z Ostravy přišel do Turecka v roce 2014 po třech sezonách v NBA, kde se neprosadil podle představ. V roce 2017 vyhrál Veselý s Fenerbahce Evropskou ligu a dva roky nato byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. Pětkrát se s týmem probojoval do Final Four.