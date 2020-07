Mezinárodní basketbalová federace FIBA také letos nabídla svým členům možnost zapojit se do vzdělávacího programu. Projekt s názvem Timeout má hráčům a hráčkám pomoct rozšířit si obzory a zvládnout lépe život po ukončení kariéry. Z tuzemska využili tuhle možnost v letošním roce Radek Nečas a současný kapitán národního týmu Vojtěch Hruban. Praha 7:49 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban na loňském mistrovství světa | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Byla to super příležitost, jak se uvést do základů basketbalového managementu a jak to chodí okolo basketbalu a podívat se na to i z druhého břehu. Jako hráč máte úplně jiný pohled než ti, co to organizují. Musím říct, že zatím se s tím i přes ty těžkosti, co přinesl koronavirus, vypořádali dobře,“ říká Hruban.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co s životem po kariéře? Reprezentační kapitán Hruban se připravuje ve vzdělávacím programu FIBA

Ještě než poslal přihlášku do sídla Mezinárodní basketbalové federace (FIBA), musel hledat v pravidlech programu, jestli se do něj vůbec může zapojit. Letos mu totiž bude teprve 31 let a navíc s basketbalem ještě rozhodně končit nehodlá. Už se ale poohlíží, co bude dělat, až to přijde. U sportu, který dělá od mládí, chce zůstat, ale sebe jako trenéra si představit zatím neumí. Proto tahle cesta.

První týdenní workshop měl být koncem června Praze - kvůli aktuální situaci ale nemohl proběhnout tak, jak organizátoři původně plánovali.

„Máme za sebou týdenní online semináře. Bylo tam strašně moc témat, začalo se vysvětlením, jak FIBA vůbec funguje, jak se pořádají události, jak se zpracovává marketing, jak se rozvíjí značka. Byly tam i doprovodné přednášky o nadacích FIBA, o zapojení fanoušků...“ vysvětluje Hruban.

„Bylo toho hrozně moc a musím říct, že většina byla hodně zajímavá. Přednášející věděli, o čem mluví,“ dodává křídelník národního týmu a mnohonásobných českých mistrů z Nymburka.

Budoucnost nemusí být tak špatná, chválí trenér Ginzburg nováčky na soustředění basketbalistů Číst článek

Právě díky formě studia - na dálku přes videoaplikaci - Hruban vlastně vůbec mohl právě tyhle vědomosti z přednášek získat.

„Na plánovaný workshop v Praze jsem kvůli národnímu týmu nemohl dorazit, ale protože se kvůli koronaviru všechno dělalo online, tak jsem byl schopný to stihnout. Takže pro mě to bylo trochu štěstí,“ říká Hruban.

Během výuky seděl Vojtěch Hruban u počítače od rána do večera, ale nekoukal jen a pouze na obrazovku.

„Přednášející se snažili to dělat docela interaktivně, rozdělovali nás do skupin a museli jsme vypracovávat různé drobné práce. Hlavní úkoly a práce budou samozřejmě přicházet teď v období, kdy ty semináře nejsou,“ přiznává kapitán české reprezentace, že ta hlavní práce doma ho teprve čeká, než se zase bude věnovat basketbalu hlavně na hřišti.

Ve druhé polovině července je totiž v plánu sraz národního týmu zakončený slavnostním vyhlášením ankety Basketbalista roku.