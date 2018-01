V Praze se natáčí basketbalový Zlatý podraz. Hercům radí 'Ital' Jiří Welsch

Asi nejznámějším basketbalovým filmem na světě je Space Jam, ve kterém si zahrál hvězdný Michael Jordan. Jiří Welsch - jeden z nejlepších českých basketbalistů nedávné minulosti - se teď poprvé v životě ocitl v podobné roli. Je jedním z profíků obsazených ve vedlejších rolích právě vznikajícího snímku Zlatý podraz. Kvůli natáčení ale speciálně trénovat nemusel na rozdíl od hlavních hrdinů. Praha 20:32 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Welsch v dresu italské reprezentace | Zdroj: BUC-FILM Patrick Nguyen

Pravé křídlo holešovického paláce se na pár dní změnilo v basketbalovou halu, natáčí se tam totiž nový film.

„Jsme v rozmezí let 1938 až 1951 a sport je prostředkem, jak z neobvyklé perspektivy odvyprávět úsek československých dějin. Prolíná se tam osobní život hrdinů s politikou a osobními vztahy,“ říká režisér Radim Špaček.

Snímek končí v dobách nástupu komunismu v Československu a je příspěvkem ke stému výročí od založení samostatného státu. Do kin půjde film Zlatý podraz v říjnu a má připomínat krásná vítězství nejen v basketbalu.

„Za herce jsme vybírali ty, kteří mají základní předpoklady, aby basket třeba už na škole hráli. Od srpna každý týden chodili na trénink a někteří se zlepšovali opravdu rapidně,“ všiml si režisér.

Hlavní příběhovou linii tvoří osudová láska mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, se kterou se seznámí právě na poválečném basketbalovém ME v Ženevě.

Představitel Franty - Filip Březina patří právě mezi nejnadanější herce-basketbalisty. „Jde mu to strašně dobře,“ chválí Radim Špaček.

„Basketbal jsem nikdy předtím nehrál, jen florbal. V červenci jsme začali trénovat a docela to šlo. Chodil jsem třeba třikrát čtyřikrát týdně, i do Grébovky si zaházet,“ přiznává studen DAMU Filip Březina.

Občas mu poradil i druhý Čech v basketbalové NBA Jiří Welsch. „Na to, že to kluci nikdy nehráli, tak klobouk dolů, kam se dokázali dostat v tak krátkém časovém období. Sem tam padne nějaká otázka, jak se postavit v jaké situaci, jak bránit. Pokyny dostáváme zvenčí, ale musíme si to říct i mezi sebou, aby to dávalo smysl,“ říká Welsch.

V tu chvíli na sobě má italský dres. Hraje totiž finálového soupeře Čechů ve Filmu Zlatý podraz.