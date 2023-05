Kontroverze ve finále basketbalové ligy. Děčín přišel o čas na vyrovnání, sudí mají pozastavenou činnost

Hrubé chyby se dopustili rozhodčí s komisařem ve druhém finále basketbalové ligy mezi Opavou a Děčínem. V poslední půl minutě zápasu si nevšimli, že z časomíry zmizelo sedm sekund. Děčínu pak tento čas chyběl při závěrečném pokusu o vyrovnání. Z vítězství 85:82 se tak radovala Opava. Česká basketbalová federace potrestala trojici sudích i s komisařem pozastavením činnosti. Opava 17:02 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finále play off basketbalové ligy mužů - 2. zápas: BK Opava - BK Armex Děčín | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Půl minuty před závěrem čtvrté čtvrtiny si vzal Děčín oddechový čas. Na časomíře svítilo 29,8 sekund do konce. Po time-outu ale naskočilo na tabuli už jen 22,9 sekund.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hrubé chyby rozhodčích ovlivnily druhé finále basketbalové ligy mezi Opavou a Děčínem

To znamená, že Opava poté nemusela se svým posledním útokem zápasu spěchat. Naopak Děčín měl po obdrženém koši už jen 1 vteřinu na poslední střelu. Rozhodčí s komisařem a stolkem časoměřičů zkrátili zápas o 7 sekund.

„Bohužel se stalo to, co se stalo. 7 vteřin do koncovky nám určitě chybělo a vzalo nám to šanci poprat se o vítězství. Nic s tím už ale neuděláme a proto se v tuhle chvíli soustředíme na sebe, nic jiného nás v tuto chvíli nezajímá,“ říká generální manažer Děčína Lukáš Houser, který si stejně jako nikdo z realizačního týmu posunutého času v zápalu boje nevšiml.

„Není to naše práce, ale pokud bychom si toho všimli, mohli jsme na to upozornit. Rozhodně ale nechystáme žádná speciální opatření, protože tohle nikdo z nás ve svých basketbalových kariérách nezažil. Bohužel se to stalo ve finále,“ říká Houser.

Zmatky s časomírou zcela jistě poznamenaly koncovku druhého finálového utkání. Komisař i rozhodčí sice vzali vinu na sebe, ale to už na výsledku nic nezmění.

„Důvodem chyby byla špatná komunikace mezi komisařem utkání a rozhodčími. Oba tyto zmíněné subjekty nesou stejný podíl viny a hlásí se k němu,“ vysvětluje za českou basketbalovou federaci Martin Peterka.

Komisař Antonín Kapl i rozhodčí Robert Vyklický, Jan Baloun a Petr Blahout mají za trest pozastavenou činnost.

„Komisař už do konce ročníku neměl být delegován na žádné utkání a tak mu bude omezena delegace na začátku příští sezony. Rozhodčí mají vstup na jedno utkání. Šlo o chybu lidského faktoru, situace nás hrozně mrzí, ale v tuto chvíli už nemáme žádnou možnost, jak oněch 7 sekund vrátit zpět,“ Peterka.

Opava je po kontroverzním závěru už jen jednu výhru od historicky pátého titulu v historii. První příležitost zvednou trofej nad hlavu budou mít v úterý od 18:30 na děčínské palubovce.