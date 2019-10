Fotbalisté Slavie fandili Nymburku na zápase basketbalové Ligy mistrů. Role si otočí proti Barceloně

Basketbalisté Nymburka měli při výhře v Lize mistrů nad Bamberkem 91:71 v hledišti pražské haly na Královce speciální hosty. Byli jimi zástupci jediného českého klubu ve fotbalové Lize mistrů, hráči Slavie Praha, kteří dorazili zafandit českým basketbalovým šampionům s několika reprezentanty v sestavě. Praha 16:23 17. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Bohačík (vlevo) v zápase Ligy mistrů proti Bamberku | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Je super, že se kluci na nás koukli. Ještě jsem je ale nikde neviděl, tak snad čekají někde ve VIP zóně a pokecáme s nimi trochu,“ říká nejlepší střelec utkání Jaromír Bohačík autor 24 bodů.

Basketbalisty Nymburka podpořili během zápasu Ligy mistrů proti Bambergu fotbalisté Slavie

„Mám rád basketbal, ale úplně ho neumím. Když jsem byl malý, tak jsme ho na vesnici jen chvílemi hráli s klukama, ale čím jsem byl starší, tak tím méně jsem se k tomu dostával,“ přiznává jeden ze třinácti přítomných členů fotbalové Slavie Michal Frydrych, který byl na basketbalu poprvé v životě.

„Bylo to super. Já jsem nevěděl, co od toho čekat, ale kluci je přehráli vyšší rozdílem. Líbilo se mi to a jsem rád, že jsem mohl přijít,“ těší Frydrycha, který basketbalistům Nymburka během zápasu fandil a to třeba i při akcích reprezentanta Jaromíra Bohačíka.

Ten se narodil v Markvartovicích a právě ve vedlejší obci si nedávno slávistický stoper koupil rodinný dům. „Možná se budeme potkávat častěji, když budeme skoro sousedi,“ směje se Michal Frydrych.

Příští středu si s Bohačíkem role prohodí. Basketbaloví reprezentanti z české ligy totiž dorazí do Edenu na fotbalovou Ligu mistrů.

„Musím říct, že nejsem úplně fanouškem fotbalu, ale na Barcelonu se samozřejmě přijedu podívat i já,“ dodává Jaromír Bohačík.