Češi zakončili neúspěšnou kvalifikaci na světový šampionát porážkou, Černé Hoře podlehli 70:88

Čeští basketbalisté zakončili neúspěšnou kvalifikaci na mistrovství světa porážkou v Podgorici s Černou Horou 70:88. Domácí celek naopak oslavil postup na šampionát, který se bude konat na přelomu srpna a září v Indonésii, Japonsku a na Filipínách. Češi ve skupině K končí na posledním místě bez zisku jediného bodu. Podgorica (Černá Hora) 22:05 26. února 2023

Nejlepším střelcem oslabeného a omlazeného českého týmu byl se 17 body dvacetiletý talent Ondřej Hanzlík z Girony, který dal pět trojek. Za vítěze nasbíral stejný počet bodů Nikola Ivanovič.

Češi sice v úvodu získali vedení díky Ondřeji Balvínovi a dnešnímu kapitánovi Patriku Audovi, ale proti maximálně motivovanému soupeři před bouřlivou atmosférou Sportovního centra Morača to bylo naposledy. Černohorci úvodní čtvrtinu naprosto ovládli.

Od stavu 2:4 předvedli osmibodovou šňůru, kterou po jednom proměněném trestném hodu ze tří Tomáš Kyzlinka následovala další dokonce devítibodová. V závěru první desetiminutovky prohrávali Češi už 11:31 a až v závěru první čtvrtiny si připsali první úspěšný trojkový pokus díky Hanzlíkovi.

Domácí měli zápas pevně v rukách. Ve druhé čtvrtině se šestibodovou sérií utrhli už do náskoku 25 bodů. Zareagoval trojkou Hanzlík a od té doby pasáží 7:2 Ginzburgův tým zkorigoval stav na 25:45. Jenže do poločasu to bylo díky trojce Nikoly Ivanoviče opět o 25 bodů.

Po pauze unikli domácí dvakrát na největší rozdíl 27 bodů. Ginzburgův výběr sice zkorigoval stav sérií 11:0, kterou orámovala Hanzlíkova třetí trojka v zápase, a prokletí ostatních českých střelců z dálky prolomil Tomáš Kyzlink. Domácí ale další devítibodovou šňůrou nepřipustili žádné pochyby své cestě za postupem.

Na začátku poslední čtvrtiny se přidal úspěšnou trojkou k Hanzlíkovi a Kyzlinkovi David Böhm. Domácí ale znovu unikli na 26 bodů. O korekci skóre na 68:82 se postaral dvěma trojkami za sebou Hanzlík a nakonec Češi stáhli prohru pod 20 bodů. Černohorci mohli po účasti na MS v Číně v roce 2019, kde Češi dosáhli na historické šesté místo, slavit historicky druhý postup.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023: Skupina K:

Černá Hora - Česko 88:70 (32:14, 50:25, 70:46)

Sestava a body Česka: Kyzlink 12, Auda 10, Balvín 9, Půlpán 2, Šafarčík - Hanzlík 17, Karnik 11, Bálint 2, Böhm 5, Kovář 2, Slavík, Švec.

Fauly: 18:18. Trestné hody: 21/18 - 19/13. Trojky: 8:9. Doskoky: 41:42.