Basketbalistka Grinerová byla v Rusku převezena do vězeňské kolonie. Právníci o ní nemají informace

Satoranský s Veselým by mohli pomoct basketbalové reprezentaci v kvalifikaci. Rozhodne o tom Barcelona

„Spoustu hráčů je zraněných. Není to tak, že by někdo ukončoval reprezentační kariéru, spíš jsou to zdravotní indispozice. Tomáš a Honza pak nemůžou kvůli Eurolize,“ komentuje situaci Balvín.