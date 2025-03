Každý úspěch měl svoje, říká Bobrovský. Ani v 80 letech neplánuje jít do basketbalového důchodu

Kulaté osmdesáté narozeniny slaví basketbalová legenda Jan Bobrovský. Ten kromě jiného získal i páté místo v anketě o nejlepšího českého basketbalistu minulého století. Basketbalu věnoval celý svůj život, v tomto sportu se i dále angažuje a ani po osmdesátce s tím neplánuje končit. Brno 19:59 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bobrovský | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Zúčastňuju se, pokud to jde zdravotně, všech tréninků a zápasů. Na střídačce už nejsem, ale to jenom proto, že nejsem moc mobilní. Jinak se o tom s klukama bavíme, ale už je to na nich,“ popisuje Jan Bobrovský, jak funguje jeho spolupráce s realizačním týmem basketbalových Žabin Brno, který vede hlavní kouč Viktor Pruša.

Bobrovský ani v 80 letech neplánuje, že odejde do úplného důchodu a basketbal bude sledovat jen jako fanoušek. „Zatím si to nedovedu představit. Na to, abych chodil do hospody, mám ještě dost času. Jednou za čas si s partou zajdu, ale jinak jsem raději tady,“ doplňuje Bobrovský.

V zasedací místnosti haly Rosnička před začátkem rozhovoru vypnul Bobrovský televizi, na které sledoval záznam jednoho z nočních utkání zámořské NBA. Basketbal totiž sleduje prakticky neustále.

Dědečkem i koučem

„Koukám v podstatě na všechen basketbal. Když u toho nejsem přítomen přímo, tak alespoň v televizi,“ říká pátý muž ankety o nejlepšího českého basketbalistu minulého století. Ten také pozorně sleduje mužský basketbal Brno. Kapitánem týmu je jeho vnuk Petr Křivánek, který nedávno zažil reprezentační premiéru.

„Raději mu moc neradím, jenom mu třeba občas něco řeknu, ale dávám pozor, aby ho to ještě víc nezlomilo, když se mu nedaří,“ objasňuje svou trenérskou roli Bobrovský.

Dnes slaví životní jubileum Jan Bobrovský. Na klubové i reprezentační úrovni dosáhl úspěchů, které jsou zlatým písmem zapsány do historie basketbalu. Za celý klub Basket Brno přejeme k 80. narozeninám pevné zdraví, spoustu radosti z basketbalu i pohodu v rodinném životě. pic.twitter.com/g8TLUlDfT2 — Basket Brno (@BrnoBasket) March 29, 2025

Nespočet úspěchů

Lepšího rádce než dědečka ale Křivánek najde jen těžko. Bobrovský získal medaile na evropských šampionátech jako hráč i trenér, v hráčské kariéře sedmkrát vyhrál československou ligu a jako trenér dovedl brněnské muže ke třem titulům a Žabiny ke 14. K tomu přidal i triumf v Eurolize.

Jan Bobrovský ale nedokáže říct, kterého ze jmenovaných úspěchů si váží nejvíce. „V ten moment, kdy to člověk získá, tak je rád a považuje to za největší úspěch. Nedá se to tak nějak hodnotit, co bylo lepší, co horší. Každý ten úspěch měl svoje,“ doplňuje sportovní legenda.