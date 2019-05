Meniskus drží, těší Jana Veselého před Final Four Euroligy. Po zranění nastoupí v istanbulském derby

Basketbalista Jan Veselý je s Fenerbahce Istanbul popáté za sebou ve Final Four Euroligy. Kandidát na ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže se během víkendu pokusí vybojovat svůj druhý titul. Záležet ale také bude, jestli vydrží zdravý a kolik minut po zranění zvládne odehrát. Vitoria/Španělsko 13:35 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Veselý | Foto: Osman Orsal | Zdroj: Reuters

Český basketbalový reprezentant Jan Veselý zmeškal závěr základní části Euroligy, protože se podrobil operaci, aby Fenerbahce nechyběl ve vyřazovacích bojích. Pak ale ostravského rodáka začal trápit zadní stehenní sval.

„Doufám, že je to v pohodě. Pár tréninků už jsem s tím absolvoval, takže budu připravený. Meniskus drží,“ řekl Jan Veselý v dějišti závěrečného turnaje prestižní klubové evropské soutěže českým novinářům před semifinále proti dalšímu tureckému celku Anadolu Efes Istanbul.

Devětadvacetiletý Čech není v týmu jediný, koho trápili nebo možná stále ještě trápí zdravotní potíže. Mimo hru zůstávají další dva jeho spoluhráči a po zranění se stejně jako Veselý vrací Nikola Kalinić.

„Jan je pro nás velmi důležitý, o tom není pochyb. V semifinále bude hrát, jen je otázka, kolik minut. Poslední měsíc máme hodně zraněných, ale zdá se, že teď se situace lepší. Jan a Kalinić mají motivaci, uvidíme," přiznal legendární srbský kouč Željko Obradović, který usiluje už o desátý euroligový titul.

To pivot Jan Veselý může v Baskicku jako první český basketbalista triumfovat ve Final Four podruhé. S Fenerbahce ovládl soutěž v předminulé sezoně, v minulém ročníku nestačil jím tažený tým v souboji o zlato na Real Madrid.

„Hodně hráčů odešlo, ale kostra zůstala stejná. Nedá se říct, jestli jsme silnější nebo slabší. Minulý rok odešli Bogdan Bogdanović a Ekpe Udoh a nikdo nevěřil, že se dostaneme do Final Four. Každý rok bojujeme o Final Four, jsme tady a jsou to jen dva zápasy,“ připomněl Jan Veselý.

Úvodní rozskok duelu mezi istanbulskými celky Fenerbahce a Anadolu Efes je na programu v 18 hodin.