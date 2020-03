Jindřichovu Hradci by měla pomoci posila z NBA. Do Čech má namířeno basketbalista Felton

Jindřichův Hradec by měl posílit americký rozehrávač Raymond Felton, který má za sebou bohaté zkušenosti z nejprestižnější basketbalové ligy světa - NBA.

„Má výborné zrychlení, střelbu za tři body. Je neskutečně dobrý v pick and roll a taky v přechodové fázi“ vykresluje trenér Jindřichova Hradce Julián Beťko Raymondovo vběhnutí do prostoru po cloně a také to, co fanoušci fotbalu dobře znají jako přepínání z útočné do obranné fáze.

"Dlouhodobě dával nad 10 bodů v NBA, tak si myslím, že jeho přednosti se ukážou ve více aspektech hry."

Trenér jindřichohradckého týmu má přednosti Reymonda Feltona zmapovány do sebemenších detailů, proto už ví, co po něm bude přímo v zápasech požadovat.

„On hraje celý život jako rozehrávač, ale myslím, že to je hráč, který je schopný hrát i na více pozicích.“

Návštěva v Americe

Jak došlo ke kontaktu amerického basketbalisty s klubem, který nehraje českou nejvyšší soutěž? Ani hodiny sledování zápasů v televizi podle Beťka nenahradí osobní zkušenost.

„Známe se z univerzity, kde jsme proti sobě hráli. Minulý rok jsme byli s Get Better Academy v Americe na tour a byli jsme se podívat za mým bývalým koučem Bradem Stevensem, který teď trénuje Boston Celtics. Zrovna hráli proti Oklahomě a měli jsme tak možnost vidět Raymonda v akci,“ popisuje Beťko.

A to stačilo, aby trenér okamžitě věděl, že 185 centimetrů vysokého a 92 kilogramů vážícího hráče by rád zapojil do bojů o postup do české nejvyšší soutěže. Že to bude něco stát, s tím v Jindřichově Hradci počítají.

Investice do budoucna

„Jeho podmínky jsou interní záležitost. Byla to investice do posunu a pokroku, který bychom chtěli v Jindřichově Hradci dělat.“

A na konci progresu by měl být postup Get Better Academy Lions Jindřichův Hradec mezi elitu.

„Jednoznačně. Myslím, že tuto ambici jsme neskrývali už od začátku sezony, takže posílit a baráž je jednoznačně naše ambice a cíl,“ dodává trenér Julián Beťko.