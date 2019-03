Basketbalista století Jiří Zídek starší bude uveden do Síně slávy FIBA

Jiří “Andrej“ Zídek bude v srpnu jako první Čech uveden do basketbalové Síně slávy FIBA. Stejné pocty se dočká i slovenská trenérka žen USK Praha Natália Hejková. Slavnostní ceremoniál se uskuteční během mistrovství světa mužů v Číně, na které se poprvé v historii probojovala i samostatná česká reprezentace. Madrid 17:38 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Zídek starší bude uveden do Síně slávy FIBA | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK/AP

„Je to obrovské ocenění pro basketbalistu. Asi je to největší, čeho jsem mohl dosáhnout. Těší mě, že si vzpomněli i na generaci už dávno minulou. Vždyť to bylo v 60. a 70. letech, kdy jsme sbírali úspěchy po Evropě, byli na světových šampionátech a na olympiádě,“ uvedl Zídek na webu České basketbalové federace.

Legendární pivot, který v únoru oslavil 75. narozeniny, získal s reprezentací stříbro a bronz na mistrovství Evropy. Se Slavií VŠ Praha byl Zídek sedmkrát mistrem ligy a v roce 1965 hrál finále Poháru mistrů evropských zemí. V roce 2001 byl vyhlášen československým basketbalistou 20. století.

