‚Mám před sebou obrovskou výzvu.‘ Basketbalistka Reisingerová po úspěšné sezoně odchází do Valencie

Kvůli operaci přišla talentovaná basketbalistka Julia Reisingerová o další vrcholnou reprezentační akci. Spoluhráčkám z národního týmu bude moct na nadcházejícím mistrovství Evropy jen fandit a sama se pomalu připravovat na další sezonu. Nejužitečnější hráčka posledního finále španělské ligy v ní ale nebude pokračovat v dresu obhájce titulu z Girony. Girona 16:54 22. června 2019

„Přiznám se, že jsem byla dohodnutá s Valencií už před finále. Věděla jsem, že už mám angažmá na příští rok, ale to nic neměnilo na tom, jaké jsem měla pocity v Gironě. Pořád jsem to chtěla vyhrát,“ přiznává pro Radiožurnál Julia Reisingerová, že jejím dalším působištěm bude vysněná Valencie, se kterou se dohodla na roční smlouvě už před několika týdny.

„Mám před sebou obrovskou výzvu, hrozně se na ni těším. Čekala jsem na ni do poslední chvilky, furt jsem doufala, že to přijde a že se ten tým ozve. A nakonec se ke konci sezony ozvali a to mi spadl kámen ze srdce. Jsem hrozně nadšená, těším se a chci si to tam vyzkoušet. Myslím, že to bude něco neuvěřitelného,“ říká Reisingerová.

Jednadvacetiletá česká pivotka tak už teď ví, že v příští sezoně bude ve Valencii mít byt ve stejné ulici, kde je hala, a bydlí v ní i většina jejích nových spoluhráček. Zatímco Girona si díky Reisingerové jako vítěz španělské ligy zajistila účast v příští euroligové sezoně, vicemistryně světa do 16 let s Valencií bude hrát o něco méně prestižní evropský pohár.

„Máme Eurocup, takže vlastně zůstávám na stejné úrovni. Ale systémově a vlastně celý vývoj, zázemí a všechno je ve Valencii na trochu jiné úrovni, než jsem byla doteď. Celkově je Valencie ve Španělsku považována za bod, který by si měl špičkový hráč zažít. Doufám, že jak se o tom mluví, tak takové to i nakonec bude,“ přeje si.

Reisingerová je v současné době jedinou českou basketbalistkou, která prošla draftem zámořské WNBA. Loni si ji jako pětatřicátou v pořadí vybral klub Los Angeles Sparks. Na nový kontrakt od něj stále čeká, ale nijak moc to neprožívá. Do Severní Ameriky zatím přesun neplánuje.

„Ten pravý čas vidím hlavně tehdy, kdy se konečně nezraním. Doufám, že to jednou přijde, protože už toho bylo myslím dost. Vždycky si říkám, že jsem skvěle připravená, a pak se mi nějakou malou pitomostí stane něco, co mi vezme spoustu zkušeností s nároďákem i v Americe,“ dodává Julia Reisingerová zotavující se po operaci kolena, která ji připravila o blížící se evropský šampionát.