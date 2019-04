Talenty odchází za moře. USK Praha znovu přichází o nadějné basketbalistky

Z kabiny třináctinásobných českých mistryň, basketbalistek USK Praha, už druhý rok po sezoně zmizí talentované Češky za moře. Devatenáctileté Kristýna Brabencová a Julie Pospíšilová v létě napodobí loňský přesun Veroniky Voráčkové na americké univerzity. A v Praze z toho radost nemají. Praha 12:03 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julie Pospíšilová bude studovat University of Wisconsin | Zdroj: http://www.uskbasket.cz

„Bohužel nám z mladých hráček zůstává v týmu jen Veronika Šípová. Ty další dvě se rozhodly k cestě do Ameriky, takže jim přejeme hodně štěstí,“ řekla Radiožurnálu už na euroligovém Final Four Šoproni trenérka USK Natália Hejková.

V tu dobu už věděla, že nabité zkušenosti talentované hráčky Julie Pospíšilová a Kristýna Brabencová v dalších letech v dresu Vysokoškolaček nevyužijí.

„Rozhodla jsem se, protože chci studovat a hrát basket zároveň, tady bohužel není taková možnost. V Americe můžu studium líp srovnat s basketem,“ přiznává po zisku domácího titulu Julie Pospíšilová.

Ani ne dvacetiletá juniorská reprezentantka už ve Spojených státech jeden rok strávila na střední školy a od té doby věděla, že se tam jednou bude chtít vrátit.

Podobně je na tom i Kristýna Brabencová: „Byl to můj sen odmalička. V rodině máme sportovní kořeny a řekli jsme si, že by to mohlo být nejlepší rozhodnutí budoucí kariéry.“

Byznys, finance a basket

Zatímco Brabencová zamíří po šampionátu dvacítek na jih USA do Tampy na univerzitu South Florida a hodlá začít nejprve všeobecné studium, Pospíšilová už se upsala University of Wisconsin a chce se čtyři věnovat byznysu a financím.

„V životě je důležitější si vyzkoušet i nějaké jiné zkoušky, je dobré poznat i jiné lidi a kulturu. Pokud se mi tam nebude líbit, vždycky se můžu vrátit do Česka nebo jiné země,“ vysvětluje Julie Pospíšilová a velmi podobně to bere i Brabencová.

Ani jedna z nich si cestu za moře nerozmyslela, ani když je v klubu přemlouvaly spoluhráčky. A určitě nejen ty.

„Ty, které mají na velký evropský basketbal, by měly vydržet práci v klubu. Pro mě je to trošku únik ze zodpovědnosti, protože tam mají své jisté. Tady je třeba zabrat a prosadit se, ne každá to vydrží,“ dodává koučka basketbalistek USK Natália Hejková.

Mrzí jí zejména odchod Kristýny Brabencové, která o něm klub informovala několik týdnů po začátku právě skončené sezony.