Vzpomínky sester Elhotových na dětství: škádlení v podobě tahání za vlasy a svazování punčocháčů

Sestry Elhotovy patří ke stálicím ženské basketbalové reprezentace. Starší Kateřina i mladší Karolína chodily na stejnou základní školu, začaly s basketbalem a pak se sešly i v nejlepším českém klubu USK Praha. Ve čtvrtek dovedli národní tým k výhře nad Švédskem na mistrovství Evropy. Na dálku je pozorně sledoval i jejich děda, který je ke sportu přivedl. Riga/Lotyšsko 21:40 28. června 2019

„Chodily jsme se dívat na basket a házenou a jednoho dne děda uznal za vhodné, protože celá rodina si myslela, že budu moc hodná a do života lehce nepoužitelná, že by chtělo, abych dělala nějaký sport, abych se trošku otrkala. Tak se zjistilo, že docela rychle běhám a jsem docela šikovná, takže basket byl asi dobrá volba,“ vzpomíná na basketbalové začátky Kateřina Elhotová.

Sestry Elhotovy jsou společně také na světovém šampionátu v Rize

„Já jsem nesměla zaostávat. Viděla jsem sestru, takže jsem to chtěla taky zkusit, chytlo mě to a bavilo,“ navazuje plynule, na o dva roky starší sestru Kateřinu, Karolína.

„Ségra mě, řekla bych, provázela životem, tahala za vlasy, svazovala pučocháče,“ vzpomínají sestry Elhotovy. „Já si to tedy nepamatuji, ale Kája mi to už říkala,“ brání se starší ze sester. „Já si to pamatuji moc dobře. Když jsem byla menší, mladší, tak mi vytáhla punčocháče úplně dole u prstů, svázala mi je a dělaly jsme si z toho srandu. Ségra z toho měla ale samozřejmě větší legraci, já menší, ale bylo to škádlení,“ vypráví Karolína.

„Navíc, Kája když byla malá, tak punčocháče ráda nosila na hlavě jako dlouhé vlasy, protože nás vždycky stříhali na krátko a pletli si nás s kluky, takže Kája si to takto vynahrazovala,“ dodává starší Kateřina. „A táta nám to takto zakazoval, abychom se nestaraly o nic jiného, než o basket,“ doplňuje Karolína.

Obě toho mají hodně společného. Kromě rodičů a podoby namátkou třeba tetování nebo pozici na hřišti a také herní styl. Na palubovce je ale mezi nimi také jeden výrazný rozdíl.

„Vždycky říkám, že ji nerada bráním, protože je nevyzpytatelný hráč. Má velkou dávku tvrdosti a jen tak ji někdo neodtlačí, což je velice zásadní rozdíl mezi námi dvěma, protože já jsem spíše takový list ve větru,“ říká vicemistryně světa z roku 2010 Kateřina Elhotová. Ta má již dvouletého syna Daniela, který je také v dějišti mistrovství Evropy v Lotyšsku. Karolína tak na šampionátu působí také jako teta, podle svých slov „hlídající a milující“ a zatím slavnější sestra Kateřina s ní souhlasí.