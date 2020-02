‚Musím nabrat kondici a jinak než zápasy to nejde.‘ Kateřina Elhotová se po zranění vrátila vítězně

„Dá se říct, že jsem už v pořádku. Ke konci jsem trochu cítila, že ten kotník není úplně silný jako ten druhý, ale to přijde se zápasy. Musím nějak nabrat kondici a jinak než zápasy to nejde. I když člověk trénuje, tak zápas je tak specifický režim, že se to moc natrénovat nedá,“ přiznává po skoro 32 odehraných minutách Kateřina Elhotová.

Elhotová trefila proti italským soupeřkám jedinou trojku USK v utkání z celkem čtrnácti pokusů. Ji ani její spoluhráčky to ale mrzet nemuselo, s jistotou postoupily do čtvrtfinále a rozloučily se svými fanoušky v základní části jedenáctou výhrou v ročníku.

„Od poslední sezony hraje svůj nejlepší basket. Je pro nás velmi důležitá, protože je to střelkyně, má hodně asistencí a nelituje kroku, aby vyběhla a stáhla obranu, protože se jí vždycky musí věnovat,“ říká o Elhotové trenérka USK Natália Hejková.

„Přijde mi, že jsem dřív měla víc energie do zápasu, ale mám pocit, že sbíráním zkušeností je člověk víc v pohodě, už není tak nervózní, může víc pomoct spoluhráčům, dřív to bylo tak, že jsem byla ráda, že jsem ráda,“ doplňuje Kateřina Elhotová.

Nejen její zkušenosti se budou USK hodit v posledním zápase skupiny v Belgii, ale hlavně v pozdějším play-off.