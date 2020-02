‚Jako když umře kamarád z dětství.‘ Los Angeles dál vzpomíná na zesnulého Bryanta

Před měsícem při pádu helikoptéry zemřel jeden z nejlepších basketbalistů světa Kobe Bryant. Celých dvacet let své kariéry odehrál v Los Angeles, které na něj stále myslí. Nápisy „Odpočívej v pokoji, Kobe“ tam jsou na autobusech, obchodech i v restauracích. Los Angeles 13:12 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzpomínek na Kobeyho Bryanta jsou ulice Los Angeles plné. | Foto: Kyle Grillot | Zdroj: Reuters

I když basketbalisté Lakers večer ani nehrají, Los Angeles je plné obchodníků s oblečením s podobiznou Kobeho Bryanta, případně jeho dcery Gianny.

'Jako když umře kamarád z dětství.' Los Angeles dál vzpomíná na Bryanta, jeho smrt zasáhla i české sportovce

„Podle mě to mělo vliv nejen na město, ale na celý svět. Dokazuje to už jen to, jak ten pád helikoptéry dokázal všechny sjednotit. Já jsem byl na jeho předposledním zápase kariéry, bylo to úžasné. Byl to můj hrdina, vyrůstal jsem na jeho hře,“ říká jeden z fanoušků ve fialovožlutém dresu Bryanta.

Ve Staples Centru, kde basketbalista přezdívaný Mamba zářil, teď nastupuje za Los Angeles Kings český hokejista Martin Frk.

„Legenda LA, každý ho tu zná. Odehrál tu spoustu sezon. Byl asi jedním z nejlepších, kteří basketbal hráli. Určitě je to tu znát,“ říká Frk Radiožurnálu.

Jeden z obchodů na hlavní třídě v Los Angeles má na vývěsní tabuli napsáno „Odpočívej v pokoji, Mambo“ a otevírací dobu má napsanou nezvykle v evropském formátu „8-24“, tedy ohraničenou čísly, která nosil na dresu právě Kobe Bryant.

Hlavně na lidech kolem třiceti let je zármutek vidět nejvíce. Jejich sportovní začátky a sledování basketbalu jsou spojené právě s dobou, kdy Los Angeles Lakers vládli NBA a Kobe Bryant byl nejlepším hráčem soutěže. Na stále trvajícím smutku svého přítele Daniela to vidí i plavkyně Anika Apostalon.

„Díval se na Kobeho odmalička. Pro všechny to bylo, jako když umře kamarád z dětství. Myslím, že tak to LA cítilo. Jako že tu už není dětský kamarád,“ vysvětluje Apostalon.

V pondělí měl Bryant poslední rozloučení, kromě tisíců fanoušků na něj přišli třeba Michael Jordan nebo zpěvačka Beyoncé.