Jindřichův Hradec se po dvou sezonách vrací do NBL. Nahradí basketbalisty Kolína, kteří nedostali licenci

„Poté, co tým z Kolína nedostal licenci pro nadcházející ročník, jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se s Jindřichovým Hradcem, který se rozhodl i v takto krátkém čase na přípravu nabídku přijmout a nejvyšší soutěž hrát. Věříme, že nový klub dodá soutěži další impulz a přinese lize i (staro)nové fanoušky z jižních Čech,“ řekl pro web NBL předseda představenstva Asociace ligových klubů (ALK) Tomáš Kotrč.

Jindřichův Hradec naposledy hrál mezi elitou v sezoně 2021/22. Na jejím konci prohrál v baráži s pražskou Slavií a spadl. V nejvyšší soutěži odehrál šest sezon, jeho největším úspěchem byla účast v play off v roce 2015.

„Pro náš klub je to velká čest a zároveň obrovská výzva v takto krátkém čase připravit tým i celý klub pro nejvyšší soutěž. Je před námi spousta práce, ale všichni věříme, že nezklameme vloženou důvěru a přechod do nejvyšší soutěže zvládneme,“ uvedl generální manažer Lions Jan Tomanec.

Cílem pro tuto sezonu bude ligu udržet. „V současné době pilně pracujeme na vhodném hráčském doplnění a stabilizaci rozpočtu,“ dodal. Klub bude spoléhat na domácí kulisu, kapacita městské sportovní haly je 1200 diváků.

Kolín, jenž v minulé sezoně obsadil 10. místo, přišel o licenci poté, co nesplnil do 31. července stanovené podmínky ALK. “Byl mu daný nějaký termín, aby vyřešil, co vyřešit musel. Kolín zažádal o prodloužení do konce měsíce, bylo mu vyhověno, přesto k vyřešení situace nedošlo,“ řekl sportovní ředitel ligy Šimon Sedlařík. Konkrétní pochybení nesdělil.

