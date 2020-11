Draft a hned výměna. ‚Tušil jsem to, s Oklahomou jsem byl v největším kontaktu,‘ přiznal Krejčí

Jeden tým si ho vybral, ale obratem poslal do jiného. Možná by to některého profesionální sportovce minimálně rozladilo, ale basketbalistu Víta Krejčího ani trochu. Už před draftem slavné zámořské soutěže NBA totiž tušil, že něco takového přijde. Překvapený tak po výměně z Washingtonu do Oklahomy nebyl. Praha 13:00 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Krejčí | Zdroj: Profimedia

„Byl jsem si dost jistý, že i kdyby si mě vybral právě Washington, tak by došlo k výměně do Oklahomy,“ přiznal dvacetiletý rozehrávač a basketbalový reprezentant Vít Krejčí při páteční online tiskové konferenci. Stal se pátým Čechem v historii, kterého si některý z týmů NBA ve volbě nováčků vybral.

„Byl to tým, se kterým jsem byl asi nejvíc v kontaktu. Tušil jsem, že jestli někdo, tak asi Oklahoma,“ řekl.

Jenže jistý si nemůžete být nikdy. A tak nejen Víta Krejčího v průběhu prvního kola draftu znervóznily další tahy vedení Oklahomy City Thunder.

„Pořád se to měnilo, ale věřil jsem, že to dopadne. Nakonec to dopadlo lépe, než jsem si myslel,“ řekl strakonický rodák, jenž už sedm let působí ve španělské Zaragoze. Vybrán byl poměrně vysoko na 37. pozici, a to přesto, že se v žádných predikcích draftu v zámořských médiích neobjevil.

„Je to podobné, jako když se hraje bingo. V jednu chvíli držíte v ruce dvě místa na draftu a mezitím dojde k výměně hráče,“ podotkl k nevyzpytatelnému draftu Krejčího agent Phillip Parun.

Ale nakonec vše dobře dopadlo. Vít Krejčí pět týdnů po vážné operaci kolena sice ještě neodložil ani berle, čeká ho až roční pauza, ale už sbírá první informace od svého možná budoucího zaměstnavatele.

„Dali mi najevo, že se chtějí o rehabilitaci postarat. Já si ale teď užívám tenhle moment. Až přijde čas udělat další rozhodnutí, tak se uvidí,“ naznačil mladý reprezentant, že minimálně jednu sezonu v Evropě ještě zůstane.

„Oklahoma prochází velkou přestavbou. Sam Presti je jedním z generálních manažerů, který se dokáže dívat za roh a plánovat dlouhodobě,“ dodal Parun, který po Satoranském úspěšně protáhl draftem dalšího českého hráče. Jestli se i on dostane až do NBA, ukáže teprve čas.