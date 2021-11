Basketbalistům nestačilo ani 31 bodů střelce Jelínka, na úvod kvalifikace prohráli v Bosně

Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga ztratili nadějně rozehraný duel ve třetí části, kterou prohráli o dvacet bodů 11:31. V Sarajevu nezopakovali tři roky staré vítězství 85:80, díky němuž se kvalifikovali na světový šampionát v roce 2019, kde potom skončili šestí. S Bosnou a Hercegovinou prohráli teprve podruhé v historii. Z úvodní části kvalifikační skupiny F postoupí tři nejlepší celky se započítáním všech výsledků.

Češi nastoupili v zaplněné hale Mirzy Delibašiče bez hvězd Tomáše Satoranského a Jana Veselého, kteří si plní klubové povinnosti. Kvůli koronavirovým opatřením v Japonsku chyběli také pivoti Ondřej Balvín s Patrikem Audou, za zraněného Vojtěcha Hrubana převzal kapitánskou pásku Jakub Šiřina.

Ginzburgův tým měl do utkání výborný vstup a díky dvěma trojkám Martina Peterky a jedné Ondřeje Sehnala se dostal do vedení 9:0. Domácí výběr sice brzy snížil na rozdíl dvou bodů, ale českým reprezentantům se dál dařila střelba za tři body. Díky pěti přesným pokusům ze sedmi dokonce utekli do náskoku 21:9.

Bojovní Bosňané se v závěru první a na začátku druhé čtvrtiny vrátili rychlými koši do hry, nedařilo se jim ale dostat blíž než na čtyřbodové manko. Nadále navíc nedokázali zastavit českou kanonádu z perimetru. K Peterkovi se později přidali Tomáš Kyzlink a Jelínek. Pokaždé, když domácí cítili díky trefám Amara Gegiče nebo Miralema Haliloviče v první půli naději, odrazili je čeští basketbalisté přesnou střelou z dálky. Po první půli díky jedenácti trojkám (s úspěšností 64,7 procenta) vedli 56:44.

Domácí ale ve druhé půli zlepšili defenzivu, doskakovali více míčů a začalo se jim dařit i střelecky. Trenér Ginzburg si vzal oddechový čas, Bosňané ale dál pokračovali za bouřlivé podpory ve stíhací jízdě a po pěti odehraných minutách otočili skóre na 61:59.

Rozstřílel se především Musa. Bývalý hráč Brooklynu v NBA, který měl tou dobou 18 bodů, zaznamenal 12 z nich v úvodu třetí čtvrtiny. Rozjetí Bosňané nepolevovali a dovolili českým hráčům dosáhnout pouhých 11 bodů, zatímco sami jich ve třetí části dali 31. I díky trojce Robertsona proto vstupovali do závěrečné části s náskokem osmi bodů.

České naděje v závěru držel dál nejlepší střelec Jelínek, který dokonce vrátil reprezentaci na dvoubodový dostřel, ani příspěvek basketbalisty Andorry ale nakonec nestačil. Na Musu v závěru střelecky navázal Gegič, díky jehož deseti bodům v poslední části nakonec domácí dotáhli zápas do vítězného konce.

Příští duel čeká český výběr v pondělí v Opavě proti Litvě, která na úvod porazila Bulharsko 89:69.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina F:

Bosna a Hercegovina - ČR 97:90 (17:23, 44:56, 75:67)

Nejvíce bodů: Musa 21, Gegič 20, Sulejmanovič 15 - Jelínek 31, Sehnal 16, Peterka 14. Fauly: 19:24. Trestné hody: 26/17 - 19/18. Trojky: 8:14. Doskoky: 33:29.