‚Ideální čas Litvu porazit.‘ Basketbalisty čeká klíčový kvalifikační souboj na půdě neoblíbeného soupeře

V poslední době se čeští basketbalisté utkávají s Litvou celkem často. Na výhru nad evropskou basketbalovou baštou ale čekají od roku 2006, kdy nad ní zvítězili v přípravě. V soutěžním utkání je to čekaní dokonce třiadvacetileté. Současný výběr kouče Ginzburga si teď ale na Litevce věří. A pokud se je Čechům povede v Klajpedě porazit, nebudou se muset ohlížet na další výsledky a postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa.

„Myslím, že všichni tady už chtějí, abychom se to rozhodlo námi a nečekali jsme na nějaký jiný výsledek. Je to jistější, než čekat, co bude. Další věc je ta, že výhry se počítají do dalšího kola, kde pak možnosti do budoucna budou samozřejmě lepší. Litva má dobrý tým, ale ještě nemají ty největší hvězdy. Jestli je nějaký zápas, který se s nimi dá vyhrát, je to nyní,“ řekl Radiožurnálu křídelník David Jelínek.

Stejně jako on vidí i ostatní basketbaloví reprezentanti, například kapitán Vojtěch Hruban.

„Na to, že můžeme i prohrát, se nikdo nekouká. Chceme výhru a chceme lepší vzájemný zápas, abychom do další skupiny šli s tím, že máme tři výhry a lepší skóre s Bosnou a s Litvou. Pak ta pozice ve skupině nebude špatná,“ myslí si Hruban.

„Chybí jim spoustu hráčů. Bude to trochu méně čitelný tým, protože spoustu těch hráčů ani moc neznáme, jsou z domácí ligy. Ale stále je to Litva, krabici s hráči, ze které můžou hrabat, mají dost hlubokou. Spoustu jich hraje v dobrých ligách a mohou být přínosem pro národní tým. Největší jména ale chybí, takže čas na to je porazit, je úplně ideální,“ doplňuje.

Češi nad Litvou v soutěžním duelu nevyhráli třiadvacet let, v přípravném utkání šestnáct. Ze současného týmu pamatuje jeden z těchto triumfů jen teď už asistent trenéra a bývalý reprezentant Luboš Bartoň. Naposledy v Opavě basketbalisté nestačili na Litevce 66:74 bez některých opor a teď chystají odvetu.

„Už jsme dokázali, že dokážeme kvalitní týmy porážet i na jejich palubovce. Věříme si a myslím, že cíl a ambice hrají větší roli pro nás než pro Litvu. Ačkoliv nemají hráče z NBA, nesmíme je podcenit, litevský basketbal je stále stejný, budou výborně sehraní. Budeme se muset vyrovnat i s obrovskou podporou jejich fanoušků, bude to i úžasná příprava na Euro,“ říká čerstvá posila Barcelony a hlavní hvězda Ginzburgova výběru Tomáš Satoranský.

Pokud Češi večer prohrají postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa jim může zajistit už jen, pokud Bulharsko v později hraném duelu nezvítězí v Bosně o 3 až 5 bodů. Přímý přenos zápasu Litva - Česko od 18.30 odvysílá Radiožurnál Sport.