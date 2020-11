‚Psychice to dává zabrat.‘ Čeští basketbalisté musí dodržovat v litevské ‚bublině‘ přísná opatření

Čeští basketbalisté se po porážce s lídrem skupiny Belgií připravují v litevské „bublině“ na další zápas kvalifikace mistrovství Evropy, na kterém mají jako jeden z pořadatelů účast jistou. Na dopolední poradě u videa před zápasem s Dánskem měli také ještě jednu z mála šancí, kdy rozebrat příčiny předchozí vysoké porážky. Moc společných chvil si totiž kvůli vládním nařízením a pravidlům Mezinárodní basketbalové federace mimo palubovku neužijí. Vilnius 18:54 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Bohačík | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

„Jsme tu tak trochu jako ve vězení. Mimo hotel se podíváme jen z autobusu při cestě do haly a zpátky. Jídlo si nosíme do pokojů. Je to velmi zvláštní situace. Nicméně doba si to žádá. Z profesionálního hlediska, co se týká basketbalu, je to bez problémů. Ale být skoro týden zavřený, sám na jednom místě, psychice to dává zabrat,“ říká trenér národního týmu a od konce října také český občan Ronen Ginzburg.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští basketbalisté musí dodržovat v litevské „bublině“ přísná opatření. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Se všemi svými svěřenci se ve Vilniusu může podle pravidel litevské „bubliny“ sejít mimo tréninku a zápasu už jen u přípravy u videa. Kvůli vládním nařízením v Litvě se nemůže chodit společně ani na jídlo, kde se dá probrat spousta věcí.

„U nás na hotelu v šestém patře nám zřídili výdejní okénko. Řeknete si, co chcete, a pak musíte jít na pokoj, kde to sám sníte,“ popisuje z Vilniusu PR manažer České basketbalové federace Martin Peterka.

Tým má pro sebe celé patro a také vyznačený prostor, odkud jedině může zamířit z hotelu ven do autobusu.

Uspět v draftu není žádné science fiction, je to o přístupu, říká jediný český skaut v NBA Kudláček Číst článek

„Jsme sami na pokoji. Jídlo si vyzvednete na talíři a pak koukáte při jídle na pokoji do mobilu, což není moc dobré. Je to umocněné i tím, že jsme tady před zápasy dost brzy, takže tak trávíme víc času než obvykle,“ říká křídelník národního týmu a francouzského Štrasburku Jaromír Bohačík. Ale ihned dodává, že je hlavně rád, že se kvalifikace může aspoň hrát.

„Není to ideální, ale v životě jsou daleko horší věci, takže je to v pohodě,“ dodal trenér Ginzburg.

České basketbalisty čekají ve Vilniusu ještě dva společné tréninky v hale, než v neděli od 15.30 vyzvou Dánsko. To má po překvapivé výhře nad Litvou stejnou bilanci v tabulce jako domácí výběr a právě Češi.