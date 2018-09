ONLINE Česko - Rusko. Basketbalisté se mohou výrazně přiblížit mistrovství světa

Kvalifikace mistrovství světa je v polovině rozehraná tak, že další dvě výhry už by mohly Čechy poslat na šampionát do Číny. Mezi světovou elitou by se v samostatné historii představili vůbec poprvé.

„Z mého pohledu je to zápas dvacetiletí. V Čechách se asi dlouho nepotkají dvě takové sestavy. Já už něco odehrál a odkoučoval, ale i pro mě to bude opravdu velký zápas,“ ubezpečuje před soubojem s Ruskem asistent trenéra Petr Czudek.

Po nějakém čase a na domácí palubovce se v dresu národního týmu představí Tomáš Satoranský a Jan Veselý – české hlavní hvězdy současnosti. I proto už je teď téměř jasné, že bude překonán divácký rekord na mužskou basketbalovou reprezentaci z roku 2005.