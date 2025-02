Satoranský mohl rozhodnout, místo toho šli Češi do prodloužení. ‚Nejde to za ním,‘ hájí spoluhráče Sehnal

Česká basketbalová reprezentace popáté v řadě postoupila na evropský šampionát. A to i přesto, že v Pardubicích Češi prohráli s Řeky 89:93 po prodloužení. Na dálku jim totiž pomohli Britové, kteří zvítězili v Nizozemsku. To ale čeští basketbalisté po svém utkání ještě nevěděli. Pardubice 7:18 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský prochází přes bránícího Panajotise Kalaitzakise | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Když nám Britové pomůžou, tak jedině dobře. Klukům poděkuju, až se potkáme,“ řekl kapitán národního týmu Vojtěch Hruban ještě ve chvíli, kdy Britové v Nizozemsku stále hráli, protože tamní zápas začínal o devadesát minut později, než ten v Pardubicích. Tam Češi sahali po výhře nad favoritem, ale když deset sekund před koncem poslední čtvrtiny vedli o tři body, selhal Tomáš Satoranský, který nedal tři trestné hody.

„Saty je jindy v koncovkách spolehlivý. Tohle se stává jednou za deset let a já myslím, že za ním nemusíme chodit a povídat mu, že ho podporujeme, protože to ví,“ zastal se rozehrávače Barcelony Hruban.

Mezi novináře zklamaný Satoranský nedorazil. Pochopení pro něj měl i Ondřej Sehnal. „Měl v nohách obrovsky těžký zápas. Táhnul nás celý zápas, emoce, samozřejmě obrovská únava, protože na hřišti nechal opravdu to, co měl v sobě. Tohle určitě nejde za ním. Chyb ve čtvrté čtvrtině byla spousta, nerozhoduje se to v posledních deseti vteřinách,“ řekl hráč Nymburka.

Právě Sehnal odehrál skvělý zápas s jedenácti body a devíti asistencemi, ale zrovna přes něj vyrovnal dvě sekundy před koncem poslední čtvrtiny těžkou trojkou Vasilios Toliopulos. Český rozehrávač ho přitom mohl takticky faulovat a poslat na dva trestné hody.

„Čekal jsem, až se přiblíží a on to udělal fakt výborně, že si k tomu míči dávali tu druhou ruku. Bál jsem se, aby se neopakovalo to, co se stalo letos v Eurolize už milionkrát, že chytí ten míč oběma rukama, hodí ho do vzduchu a jsou z toho tři šestky, takže to jsem nechtěl riskovat. Střelil obrovsky těžkou střelu z devíti metrů přes hráče, co k tomu říct? Klobouk dolů,“ popsal Sehnal.

Toliopulos potom přidal další dvě trojky v prodloužení a Řekové si tak výhrou zajistili prvenství ve skupině. Češi si to rozdají o druhé místo s Brity v pondělí v Newcastlu.