‚Nikdy jsme nebyli tak blízko postupu na světový šampionát.‘ České basketbalisty čeká utkání v Bosně

Od rozdělení Československa nebyli basketbalisté ani jedné z nástupnických zemí tak blízko účasti na světovém šampionátu jako letos Češi. Po sedmi zápasech kvalifikace vedou svou skupinu a za určitých okolností už v neděli mohou slavit postup s předstihem. A to hned po utkání v Bosně, které se hraje od osmi hodin. Sarajevo 15:16 16. září 2018 Čeští basketbalisté při zápase proti Rusku v Pardubicích, zcela vpravo Tomáš Satoranský | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Řekl bych, že si to užíváme. V samostatné éře Česka jsme nikdy nebyli tak blízko postupu na mistrovství světa. Teď máme hodně velkou šanci, kterou všichni chceme chytnout,“ říká pivot španělské Gran Canarie Ondřej Balvín.

Premiérový světový šampionát je dokonce tak blízko, že za určitých okolností by Češi mohli slavit postup už v neděli večer, čtyři zápasy před koncem kvalifikace.

Pokud totiž v Sarajevu zvítězí a v dalších zápasech skupiny potvrdí roli favoritů na domácích palubovkách Francie a Rusko, už by o místo zajišťující účast na turnaji v Číně přijít neměli.

„Doufám, že dokážeme vyhrát a dotáhnout kvalifikaci do zdárného konce. Myslím, že jsme na to všichni dost motivovaní,“ věří kapitán Pavel Pumprla před soubojem s Bosnou na její palubovce. A právě domácí a dost specifické prostředí bude pro soupeře výhodou.

Hlavní hvězdy domácích: Nurkič a Musa

„Věřím, že jestli se aréna naplní, tak myslím, že to bude určitě velký zážitek. Snad se to bude dát přirovnat k tomu, co bylo v Pardubicích,“ doufá Martin Kříž.

„Jsem na to zvědavý. Nikdy jsem tady nehrál, takže nemám zkušenost. Párkrát jsem hrál na Balkáně, ale je to národní tým, je to jiný styl a jiný styl fandění. Doufám, že vytvoří dobrou atmosféru,“ doplňuje kolegu zpod koše nejvyšší muž v české výpravě Ondřej Balvín

Ten bude mít stejně jako Veselý za úkol eliminovat největší hvězdu soupeře - pivota Portlandu v NBA Jusufa Nurkiče.

„Vidět domácí hvězdy si nenechají fanoušci ujít, to je stejné jako u nás. Je vidět, že domácí prostředí pro ně hraje velkou roli,“ připomíná asistent trenéra Petr Czudek, že ze Sarajeva už v letošní kvalifikaci odjížděli s prázdnou jiní favorité.

„Bosna má momentálně hodně silný tým, nejenom kvůli těm dvěma z NBA, ale i ostatní, kteří hrají v Eurolize,“ upozorňuje Czudek, že síla soupeře není soustředěná jen do dvou hráčů Nurkiče a letos do NBA na konci prvního kola draftovaného křídelníka Džanana Musy.

Oproti poslednímu vítězství nad Ruskem udělal kouč Ronen Ginzburg jednu změnu v sestavě. Místo Tomáše Vyorala bude do utkání připraven zasáhnout Lukáš Palyza.