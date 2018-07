Basketbalisté chtějí proti Bulharsku ještě vylepšit svoji pozici před druhou částí kvalifkace

Poslední zápas první části kvalifikace o mistrovství světa 2019 sehrají v pondělí večer čeští basketbalisté v Pardubicích proti Bulharsku. A i když mají Češi jisté první místo ve skupině, mají o co hrát. Všechny výsledky si totiž přenáší do další fáze bojů o světový šampionát. A je jasné, že další dva body navíc by se náramně hodily.

Pardubice 17:20 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít