V boji o historický postup na mistrovství světa pomůže basketbalistům i Satoranský

„Všechna čest a respekt klukům, jak zvládli tu první skupinu a do jaké pozice nás dostali před druhou fází,“ děkuje svým spoluhráčům z národního týmu Tomáš Satoranský.

Satoranský kvůli povinnostem v zámoří během sezony nemohl v novém systému kvalifikačních oken reprezentovat a v červnu se omluvil kvůli nabitému programu a vlastní přípravě. Velmi dobrá výchozí pozice Čechů před úvodním dvojzápasem další skupiny byla jedním z důvodů, proč jediný Čech v NBA vyrazí za moře až ve druhé polovině září, tedy po duelech s Ruskem v Pardubicích a na palubovce Bosny a Hercegoviny.

„Už když jsem se rozhodl, že nebudu reprezentovat v červnu, tak už jsem v hlavě trochu měl to okno v září. Ještě jsem samozřejmě netušil rozpis, ale když jsem se ho pak dozvěděl, tak jsem věděl, že to budou hodně klíčová utkání a že to může být stěžejní pro náš postup na mistrovství světa,“ říká Satoranský.

A proto neváhal a domluvil se se svým zaměstnavatelem Washingtonem Wizards na tom, že české mužské basketbalové reprezentaci pomůže pokusit se dotáhnout dobře rozehranou kvalifikaci k historicky první účasti na světovém šampionátu.

„Doufám, že ještě pozvednu naši výkonnost a že budeme v té nejsilnější možné sestavě,“ vybízí na dálku rozehrávač Tomáš Satoranský svého kamaráda a druhou největší českou hvězdu pivota Jana Veselého, aby se po nějakém čase do reprezentace vrátil.

Stejně jako v zámořské NBA tak také v Turecku, kde Veselý nastupuje za istanbulské Fenerbachce, bude totiž ještě přestávka před další ligovou sezonou. Satoranský už má za sebou třítýdenní individuální přípravu a vyhlíží svůj kemp basketbalových nadějí, který třetím rokem pořádá od pátku do neděle na Folimance.

„Další třítýdenní blok vyplní příjezd trenérů do Prahy jak na individuální techniku, tak kondičních trenérů. Myslím, že budu dolaďovat formu před přípravou reprezentace,“ dodává Tomáš Satoranský, který pak v dalších měsících bude v NBA bojovat o nový kontrakt, protože ten stávající s Washingtonem mu skončí.