Basketbalisté by chtěli poprvé na mistrovství světa. Trenér doufá, že pomůžou Satoranský s Veselým

Jeden se v uplynulé sezoně naplno prosadil v NBA, druhý dovedl svůj tým do finále Euroligy. Basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý nechybí v širší nominaci české reprezentace na další část kvalifikace mistrovství světa. Ani jeden z nich ale zatím svou účast nepotvrdil. Národní tým má skupinu dobře rozehranou, i proto by trenér Ronen Ginzburg chtěl mít dvě největší hvězdy k dispozici. Praha 20:29 7. června 2018

„Před začátkem kvalifikace jsme o mistrovství světa vůbec nepřemýšleli. Ale po předchozích výsledcích máme dobrou pozici a s Tomášem a Janem by se naše šance na postup ještě zvýšily,“ věří izraelský kouč české basketbalové reprezentace.

Češi odehráli v první části kvalifikace zatím čtyři utkání a prohráli jen jednou. Postup do druhé kvalifikační fáze má tak národní tým na dosah. I proto trenér Ginzburg doufá, že Veselý se Satoranským mužstvo posílí.

„Věřím, že jejich definitivní odpovědi budeme vědět tento nebo příští týden. Doufáme, že se oba připojí k týmu," říká Ginzburg.

S rozehrávačem Washingtonu se čtyřiapadesátiletý kouč osobně setkal. Žádné jasné stanovisko ale od Satoranského neslyšel.

„Setkal jsem se s Tomášem a mluvil s ním. Má nějaké věci, které potřebuje vyřešit. Myslím si, že vždy rád reprezentoval a já věřím, že to bude stejné i teď, protože je to velká příležitost pro nás všechny,“ naráží Ginzburg na fakt, že samostatná česká reprezentace se na světový šampionát zatím nikdy neprobojovala.

Přítomnost Satoranského s Veselým by pomohla také ostatním hráčům, kteří by rázem nebyli pod takovým tlakem.

„Spadne to z ostatních hráčů a trošku se to rozloží na Satyho a na Honzu. Samozřejmě jsou to kvalitní hráči, umějí rozhodovat zápasy. Udělají v zápase spoustu práce, takže je to pro nás určitě pozitivní,“ potvrzuje reprezentační křídlo Michal Mareš.

Český výběr čeká 22 dní přípravy, během které sehraje tři přátelské zápasy. Pro veřejnost bude otevřený jen duel s Gruzií 22. června v Praze na Královce. Do té doby by měl být národní tým už téměř kompletní.