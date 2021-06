Nominace na olympijskou kvalifikaci: po třech letech se vrací Veselý, ve výběru nechybí ani Satoranský

Pivot Jan Veselý se pro kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu vrací po téměř třech letech do české basketbalové reprezentace. K týmu se opora Fenerbahce Istanbul připojí až těsně před odletem do Victorie. Přímo do kanadského dějiště zamíří hlavní hvězda týmu rozehrávač Tomáš Satoranský z Chicaga z NBA a pravděpodobně i křídelní hráč Jaromír Bohačík ze Štrasburku.

