Je rozhodnuto. Basketbalisty čekají v kvalifikaci o mistrovství světa Slovinsko, Estonsko a Švédsko

Čeští basketbalisté v kvalifikaci o účast na mistrovství světa (MS) v roce 2027 v Kataru narazí v základní skupině H na Slovinsko, Estonsko a Švédsko. Rozhodl o tom dnešní los v Dauhá. Češi budou bojovat o druhou účast na světovém šampionátu v historii samostatné republiky. V roce 2019 v Číně skončili šestí a vyrovnali nejlepší výsledek z roku 1970 z dob Československa. O čtyři roky později na MS v Indonésii, Japonsku a na Filipínách chyběli. Dauhá 20:18 13. 5. 2025 (Aktualizováno: 20:24 13. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští basketbalisté | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK, Profimedia

Kvalifikační zápasy v základních skupinách se budou hrát letos mezi 24. listopadem a 2. prosincem a v roce 2026 od 23. února do 3. března a mezi 29. červnem a 7. červencem. Do další fáze projde 24 týmů z 32 a vytvoří čtyři šestičlenné skupiny. Do nich si účastníci přenesou výsledky s dosavadními soupeři a utkají se se zbývajícími třemi rivaly. Na MS pak postoupí vždy tři mužstva.

Češi v případě postupu budou hrát s celky ze skupiny G, kterou tvoří Francie, Belgie, Finsko a druhý tým skupiny B 2. kola předkvalifikace, tedy jeden z tria Severní Makedonie, Rumunsko a Maďarsko. Na MS pak postoupí vždy tři mužstva.

Odveta s Estonskem

„Naše skupina je přívětivá a zároveň i zajímavá pro fanoušky. Estonsku máme co vracet po minulé olympijské předkvalifikaci v Tallinnu a se Slovinskem a Švédskem už jsme nějakou řádku let nehráli. Bude samozřejmě důležité, v jakých sestavách se týmy v jednotlivých oknech potkají, zvlášť v našem případě. Doufám, že budeme všichni zdraví a v co nejlepších sestavách. Myslím, že šance na postup je určitě velká a doufám, že to zvládneme,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal z Nymburku.

Přímou účast v kvalifikačních bojích mělo jistou 24 účastníků letošního mistrovství Evropy, které se bude konat na přelomu září a srpna v Rize, Tampere, Katovicích a Limassolu včetně českého výběru, dalších osm si zajistilo start v předkolech. Před losem byl český tým zařazen do třetího koše spolu s Itálií, Černou Horou a Polskem.

Z druhého koše pro něj vedle Slovinska připadaly v úvahu také Lotyšsko, Litva a Řecko. V šestém s Estonskem byly Velká Británie a vítězové skupin B (Severní Makedonie, Rumunsko, nebo Maďarsko) a C (Nizozemsko, Rakousko, nebo Bulharsko), druhého kola předkvalifikace a v sedmém figurovaly vedle Švédska Island, Portugalsko a druhý tým skupiny C předkvalifikace.

Katar má účast jistou

Jistou účast má pořadatel, tedy Katar. V asijsko-oceánské kvalifikaci tak 16 týmů zabojuje o sedm účastnických míst místo šesti. V americké zóně bude hrát 16 zemí o sedm míst na MS, v africké 16 mužstev o pět.

S Estonskem budou hrát Češi i v základní části na EuroBasketu v Rize. Naposledy s ním svěřenci trenéra Diega Ocampa poměřili síly před dvěma roky v Tallinnu v předkvalifikaci OH a zvítězili 77:74. Se Slovinskem, které v roce 2017 vyhrálo mistrovství Evropy, hráli Češi naposledy v přípravě právě na tento úspěšný šampionát a podlehli v Lublani 80:88. Se Švédy se potkali v roce 2009 na turnaji v Bormiu a uspěli 70:65.