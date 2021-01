Že to bude na konci o 40, to nečekal nikdo, reagují basketbalisté Nymburka na druhou nejvyšší výhru

Vítězství basketbalového Nymburka v 5. kole základní skupiny Ligy mistrů nad dosud neporaženým Dijonem zase až tak možná nepřekvapilo. Ale způsob, jakým si za ním čeští šampioni došli, určitě ano. Porážku o 24 bodů z Francie totiž Nymburk doma Dijonu vrátil a radoval se z druhého nejvyššího triumfu v soutěži - 94:54. Nymburk 9:23 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban | Zdroj: Profimedia

Až na čtvrtý pokus dokázali basketbalisté Nymburka vyzrát v evropských pohárech na francouzský Dijon. A navíc nečekaně vysokým rozdílem.

„Myslím, že jsme čekali spoustu věcí, ale že to na konci bude o 40, to asi nečekal nikdo. Překvapený jsem nejen já, ale všichni,“ shodují se nymburští basketbalisté Vojtěch Hruban a Petr Benda.

Klubový rekord v Lize mistrů - vítězství o 44 bodů - sice odolal, ale Dijon je o poznání věhlasnější protivník než Aarhus v roce 2016.

Nymburk i tentokrát - proti třetímu týmu francouzské ligy - od úvodu dominoval - napravil úvodní prohru z Francie o 24 bodů a díky tomu se udržel před svým konkurentem na prvním místě neúplné tabulky

„Na konci třetí čtvrtiny nám trenér připomněl, že nehrajeme jen na dobrej pocit, ale i první místo v tabulce. Já ale myslím, že jsme byli tak rozjetí, že nám to bylo jedno. Byli jsme agresivní v obraně, v útoku a soupeř ani na chvíli nenaznačil svůj potenciál,“ potěšilo osmatřicetiletého veterána Petra Bendu.

Postupová matematika

Postup do play off už může Středočechům sebrat jen to, že Tofas Bursa vyhraje oba dva zbývající duely. 19 ledna v Nymburce ale ještě předtím - příští úterý - v Dijonu, protože ten byl z původního termínu odložen kvůli koronaviru v tureckém celku.

„Samořejmě nás bude zajímat, ale nebudeme se tím zbytečně stresovat. Jak jsme se připravili na Dijon, tak i na Tofas a předvedeme v naší hale dobrý výkon.“

„Když budeme mít jasný postup, tak to bude fajn. Na druhou stranu, pořád budeme muset Bursu porazit, abysme byli ve skupině první, takže bude o co hrát.“

Doplnil kapitán českých mnohonásobných šampionů z Nymburka Vojtěch Hruban po předposledním utkání skupiny basketbalové Ligy mistrů, které skončilo druhou nejvyšší klubovou výhrou v soutěži.

Podívejte se na nejlepší momenty zápasu Nymburk - Dijon: