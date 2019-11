‚Nohy mu ještě nezapomněly vyskočit.‘ Basketbalista Benda předvedl v Lize mistrů parádní smeč

Basketbalisté Nymburka potvrdili dobrý vstup do letošního ročníku Ligy mistrů pátou výhrou v šestém utkání. Po vítězství nad Mornarem 91:74 zůstávají v tabulce skupiny C na druhém místě. Svou zásluhu na tom má i veterán ve středočeském celku Petr Benda, který razantní smečí nasměroval svůj tým za dalším triumfem. New York 8:12 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Nymburku Petr Benda | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Běžela 28. minuta zápasu, když se Nymburk snažil znovu a definitivně soupeři odskočit na dvouciferný rozdíl ve skóre. To se mu povedlo díky Petru Bendovi. Sedmatřicetiletý pivot pod vlastním košem doskočil míč, přihrál, za pár sekund přeběhl hřiště na druhou stranu, dostal přihrávku a míč zarazil do obroučky.

„Péťa to takto ještě vyšperkoval. Bylo to velká zpruha a zároveň ten moment, kdy jsme si všichni řekli, že už je hotovo,“ popisuje Vojtěch Hruban.

„Nebyl jsem schopný své střely proměnit. Ta druhá byla pro mě trošku netypická. Smeče totiž trénuji již od srpna a tentokrát jsem se k tomu konečně dostal, byla to moje první smeč,“ směje se sám autor Petr Benda a doplňuje, že teď tohle bude chtít předvádět zápas co zápas: „Snažím se, aby se můj výskok nezhoršoval. Pokud si ho budu udržovat na nějaké úrovni i nadále a občas vyjde i volný prostor do koše a zasmečuji, tak se tomu nebráním.“

„Občas ukáže, že jeho nohy ještě nezapomněly vyskočit, když je v takovéto šanci. Většinou to ale v zápase přijde dříve. Asi předtím moc neběhal, takže měl čerstvé nohy,“ dodává s úsměvem na adresu svého staršího spoluhráče současný reprezentant Vojtěch Hruban.

„Je to kombinace jeho úžasného těla a toho, jak se o sebe stará. Pro nás mladší kluky je super mít v tým takového borce, který si pamatuje strašně moc zápasů a stále ještě může být první v protiútoku. A jak říká, ještě deset let ho tu budeme vídat. Petr Benda má sice věk, ale fyzicky je na tom výborně, takže mě to nepřekvapuje. V sedmatřiceti by chtěl takto vypadat asi každý, já určitě,“ připojuje svůj názor na zkušeného spoluhráče také Jaromír Bohačík.

Basketbalový Nymburk nyní čekají v Lize mistrů tři venkovní duely.