S takovou obranou jsme se ještě nesetkali, ocenil Murcii po výhře Nymburka rozehrávač Sehnal

Nymburští basketbalisté mají další cennou výhru v Lize mistrů. Ve druhém utkání osmifinálové skupiny přehráli španělskou Murcii 85:70 a jsou stále stoprocentní. Konečný rozdíl trochu zkresluje vyrovnaný průběh většiny zápasu, vicemistrovi nejlepší evropské ligové soutěže Nymburk odskočil až na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny. Nymburk 10:58 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal v zápase Ligy mistrů proti řeckému týmu Promitheas | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Střela JT Shumatea na konci třetí čtvrtiny byla teprve třetí úspěšnou trojkou Středočechů v zápase. Nymburk si ale vypracoval náskok navzdory špatné střelbě i abnormálním třinácti faulům v této periodě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co po výhře nad španělskou Murcií v Lize mistrů říkal rozehrávač Nymburka Ondřej Sehnal

„Je to hrana, těch šestek byla spousta. Ale my víme, že týmy s takovým talentem prostě musíme udolat fyzickou hrou a nepůjde to hezkým basketem, který oni normálně hrají v ACB i v Lize mistrů. Kvůli té fyzické hře jsme jim to právě moc nedovolili a neměli vůbec žádné jednoduché koše,“ říká Ondřej Sehnal, který dohrál jen se čtyřmi body.

Jeho kolega na postu rozehrávače Stephen Braun dal ještě o bod méně. Přitom v celé sezoně Ligy mistrů je nejlepším nymburským střelcem.

„Bylo to jejich obranou, s takovou jsme se podle mě letos ještě nesetkali. Opravdu měli zaparkovaného hráče pod košem celých čtyřicet minut a myslím, že jak mě, tak Steffovi to úplně nevyhovovalo. Když se k tomu ale přidá JT Shumate, který si ty střely vzal a dal ty body, tak se pak hraje jednoduše,“ dodává Sehnal.

Myslel jsem, že tu strávím celou kariéru, prohlásil po výměně Dončić. Vedení Dallasu kritiku odmítá Číst článek

Nymburk tak má skvěle rozehranou osmifinálovou skupinu Ligy mistrů, po dvou kolech má dvě výhry a zbývají čtyři zápasy. Ze čtyř týmů postoupí do čtvrtfinále dva nejlepší.

„Chtěli jsme do té měsíční pauzy jít aspoň s tím, že to budeme mít 1:1, 2:0 bylo snové. Je to důležitá výhra, ale Murcia je natolik silný tým, že nemůžeme nic podcenit. Teď máme důležitý třetí zápas s Nanterre a musíme těch zápasů vyhrát co nejvíce,“ nepolevuje Sehnal.

Zkušeného rozehrávače před březnovým utkáním Ligy mistrů s francouzským Nanterre čeká ještě pět ligových zápasů, Final eight Československého poháru a také reprezentační utkání s Řeckem a Velkou Británií.