Nymburk si proti Nanterre připsal první prohru v osmifinále Ligy mistrů. ‚Zápas blbec,‘ hodnotil Hruban

Nymburští basketbalisté měli ve třetím utkání osmifinálové skupiny Ligy mistrů blízko ke třetímu vítězství, nakonec ale s francouzským Nanterre /nantér/ prohráli 86:90. Rozehrávač Ondřej Sehnal viděl chyby v obraně oblasti takzvané bedny, tedy území trestného hodu. Nymburk 12:34 5. března 2025

„Dostali jsme hrozně bodů z bedny, což většinou nedostáváme. Pak se k tomu samozřejmě připojí, když zatáhnete bednu, i něco z dálky, a tím jsme samozřejmě i nemohli běhat do protiútoku, což je naše nejsilnější stránka,“ popisoval problémy Středočechů rozehrávač Ondřej Sehnal.

Nymburští se tak museli spolehnout na postupný útok, ve kterém je postupem času zradila střelba. Středočeši minuli celkem 14 trestných hodů a 23 trojek.

„Byl to asi zápas blbec, protože i když jsme měli 86 bodů, tak jsme toho minuli strašně moc. Nebyli jsme v dobrém tempu a vlastně celé to bylo hrozně na sílu. Myslím, že to nebylo o energii, že jsme se do toho snažili dát, co to šlo, ale prostě nedokázali jsme celý zápas zlomit,“ řekl k tomu zkušený křídelník Vojtěch Hruban.

Naopak hosté měli pevnou víru a vyplatila se jim důvěra ve dva střelce Justin Tillman s Desi Rodriguezem dali shodně po 25 bodech.

„Oni hráli dneska v sedmi lidech a dostali jsme 90 bodů, takže někdo ty body dál musel. Ale samozřejmě oba dva jsou výborní hráči a těch pozic měli dost. Spousta z toho, co dali, tak bylo poměrně jednoduché, protože jsme nedokázali ubránit naši bednu. Bylo to trochu vlivem toho, že když jsme chtěli zatlačit, tak z toho byl často faul. Ten metr byl trošku přísnější než jindy, takže nám to trošku stěžovalo práci,“ ocenil kvality obou hráčů Hruban.

Ztíženou práci teď mají Středočeši v honbě za postupem do čtvrtfinále. To si zajistí nejlepší dva týmy ze čtyř ve skupině. Nymburk je na tom teď s bilancí dvou výher a jedné prohry stejně jako Nanterre. Zítra může oba týmy dorovnat i Murcia, pokud porazí maďarský Szombathely.

„To je ta krása čtyřčlenné skupiny. Máte super pozici a pak se vám nepovede jeden poločas doma a začínáte od začátku. Takže máme co napravovat,“ ví Hruban, že společně s nymburskými spoluhráči potřebují zvítězit za týden na hřišti Nanterre a to ideálně o pět bodů a víc.